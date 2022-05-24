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兩度闖「礁溪帝寶」連手尾錢都偷　大盜與被通緝前妻一起落網

▲▼素有礁溪「帝寶」之譽的一高級透天住宅，遭2竊賊搜刮2屋共得手130萬元財物，竊賊得手後均從大門小跑步離去（下圖紅圈）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲素有礁溪「帝寶」之譽的一高級透天住宅，遭2竊賊搜刮2屋共得手130萬元財物，竊賊得手後均從大門小跑步離去（下圖紅圈）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉大忠路上保全森嚴素有「礁溪帝寶」之稱的某高級住宅區，竊賊於5月中旬清晨連2天入內行竊2屋約130萬元財物，其中有女屋主金飾等物遭竊時，怕被加害還不敢出聲，竊賊得手後還大搖大擺從大門口離去。警方23日逮獲涉案倪姓主嫌，並起出信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物，而倪男不肯供出另名同夥及現金流向，遭收押禁見。

▲▼素有礁溪「帝寶」之譽的一高級透天住宅，遭2竊賊搜刮2屋共得手130萬元財物，竊賊得手後均從大門小跑步離去（下圖紅圈）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭礁溪鄉大忠路某高級透天住宅區，四周圍牆高約4公尺，內有監視器，但其中一住宅，在5/12清晨4時許，遭竊賊從屋後小窗闖入，當時人不在的邱姓屋主現金及古董約損失30幾萬元，受害的邱姓屋主氣的是，竊賊竟連他爸爸所留下來的手尾錢都偷。

竊賊食髓知味後，於5/14凌晨4時許再次潛入社區，搜刮現金加、金飾等百萬財物，當時人在屋內的受害女屋主，驚嚇躲在房間角落害怕被加害而不敢現身查看或制止賊竊惡行。2竊賊作案2次後，都是從大門口離去，讓住戶直搖頭。

▲▼倪男涉礁溪「帝寶」竊案被逮，警方並起出信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼倪男涉礁溪「帝寶」竊案被逮，警方並起出信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼倪男涉礁溪「帝寶」竊案被逮，警方並起出信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼倪男涉礁溪「帝寶」竊案被逮，警方並起出信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局在接獲兩起竊案，民眾損失古董、金飾、現金等財物近新臺幣百萬元，旋成立專案小組積極偵辦，經擴大調閱相關處所及路口監視器，鎖定倪姓主嫌夥同共犯所為，專案小組成員日以繼夜、不眠不休之跟監、埋伏，終於15月23日11時許，持拘票及搜索票，在冬山地區查獲連續住宅竊嫌43歲倪男，另搜索逮捕當時人也在屋內的毒品通緝犯、倪男前妻賴女，並起獲海洛因及安非他命等毒品，同時追回被害人之信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物品，並將倪男、賴女分別依依竊盜、毒品等罪移送偵辦，並擴大追緝涉竊案的另名同夥男子。

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