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Airbnb中國業務大調整！暫停境內房源預訂「全面轉向出境遊」

▲▼Airbnb中國業務大調整！暫停境內房源預訂「全面轉向出境遊」。（圖／翻攝微博）

▲Airbnb中國業務大調整。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

Airbnb（愛彼迎）中國24日宣布最新業務調整，從7月30日起，暫停支持境內遊房源預定，全面轉向服務出境遊。

Airbnb中國在致客戶信中表示，他們將固本培元，全面服務出境遊，同時，從2022年7月30日起，暫停支持境內遊房源、體驗及相關預定。

Airbnb中國解釋，疫情當下，改變是新常態，旅遊業也迎來變革，「隨著出入境政策逐步放開，全球疫情得到有效控制，中國旅行者的出境游需求必將全面釋放。」

受到影響並將有所調競爭的境內游業務包括，自5月24日上午11時起，用戶將不能在平台預訂入住／參與體驗日期在2022年7月29日（含）之後的中國大陸地區房源，及2022年7月30日（含）之後的中國大陸地區體驗；自2022年7月25日0時起，用戶不能在平台預訂任何中國大陸地區的房源和體驗；自2022年7月30日0時起，中國大陸地區房源和體驗的相關服務將全部暫停；已經確認的，入住房源日期在2022年7月29日（含）之後，或參與體驗日期在2022年7月30日（含）之後的預訂，平台將自動取消，並提供全額退款、出境游禮金券等服務支持；對於預訂時已使用的禮金券和旅行基金，平台將原額退回，用戶可在境外旅遊恢復時使用，有效期延期至2023年12月31日。

Airbnb中國強調，業務調整不會影響出境游房源／體驗的預訂和服務；已經確認的，退房日期／體驗結束日期在2022年7月29日（含）以前的境內游房源／體驗的預訂和服務。

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