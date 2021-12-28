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社會 社會焦點 保障人權

Airbnb留評價竟遇爆走女房東　罵住客「窮鬼」狂嗆：找地址搞你

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡姓男子去年入住黃女的某公寓大樓後，事後評價黃女的出租處「睡眠房間有很大改善空間」，卻慘遭黃女怒嗆。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／ 台南報導

蔡姓男子去年透過網路訂房平台，入住台中某公寓大樓，事後在網路平台公開留言板上寫下「環境很漂亮，看起來是很有品味的房東，但睡眠的房間有很大改善空間」，未料黃姓房東看到蔡男的評論後，就直接在下方回嗆「不知好歹」、「惡房客」、「爛人」、「窮鬼沒出息」，更直嗆要找出蔡男的地址搞他，讓蔡男一氣之下怒對黃女求償50萬元。台南地院審理後，判黃女應賠償蔡男1.5萬元。

蔡姓男子去年透過網路訂房平台Airbnb，入住黃女在台中的出租公寓，事後也依其住宿體驗，在網路訂房平台上留言「環境很漂亮、看起來是很有品味的房東，但睡眠的房間有很大改善空間」；未料黃女看到蔡男的留言後，一時氣憤難平，竟在下方怒罵蔡男「不知好歹」、「惡房客」、「讓你停車到第二天下午三、四點才來取車，又要讓你睡到中午起床」、「窮鬼沒出息」、「誰遇到你誰倒楣」、「永遠ㄉ一么ˋ念你」。

此外，黃女更撥打蔡男當時訂房所留下的電話，對蔡男怒嗆要找到蔡男的住處，要搞他、玩他等語，讓蔡男怒向法官控訴，黃女的種種行為讓他無法承受心理壓力，全身疼痛、身體僵硬，更因此有睡眠障礙，平均一個月要回診1到3次，因此決定對黃女求償50萬元。

庭審時，黃女向法官辯解，蔡男在入住時，完全沒有提到任何住宿感受，是在網路平台評價到期的最後一天才評價，何況她加入網路平台成為房東至今已於3年多，共有98則評價，蔡男是「唯一」一個做以上評價的人，可見應是蔡男自己違反不要拉開床鋪上方的窗簾，也不要開窗的約定，卻將自己的違規來指控被告系爭房屋不佳，因此讓她覺得遭人誹謗。

黃女也向法官指出，何況事後留言也已被平台刪除，相關留言僅剩一般特定大眾或第三人看得到，而蔡男所留言的帳號也未顯示相片及代稱，無法連結至蔡男個人，主張並無侵害蔡男之名譽。

台南地院審酌相關事證後認為，黃女在第三人得以共見共聞的網路平台上留言「爛人」、「窮鬼」、「惡房客」等語，顯然已侵害蔡男在社會生活中所享有的評價，儘管蔡男所留言的帳號無法連結至個人，但如若未及時澄清，確實有可能造成平台上其他業者，認為蔡男是「惡房客」而不願將房屋出租給蔡男，認為黃女侵害蔡男名譽屬實。

法官指出，黃女事後不斷謾罵蔡男，更揚言要找到蔡男的住址，來「搞」蔡男，更已明確逾越正當合理方式，造成蔡男疲於應對，但由於蔡男並未提出任何診斷，且蔡男就診科別多為中醫科、家醫科、風濕免疫科等，並非精神科，難認蔡男主張精神受到侵害與黃女有關，衡量諸多事項後，判黃女應賠償蔡男1.5萬元為適當。

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