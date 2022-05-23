藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸：一個韓粉參選人





▲國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選難產，黨中央委員孫健萍今（23）日開出第一槍，宣布參選高雄市長，引起討論。台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋對此表示，孫參選人宣布參選高雄市長，起手式就先痛罵上一個國民黨參選人韓國瑜的落跑行為，但網路上搜尋卻發現他當初陪著韓跑行程的照片，一個韓粉參選人跳出來批評「落跑」，當初力挺韓國瑜的時候可不是這種心態。

▲台灣基進新聞部主任、三民區議員參選人張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

「了不起，終於肯檢討韓國瑜！」張博洋說，孫健萍宣布參選高雄市長，起手式就先痛罵上一個國民黨參選人韓國瑜的落跑行為，此等精神值得肯定，但真的是這樣嗎？

張博洋指出，只要在網路上搜尋「孫健萍+韓國瑜」就可以找到一堆孫掛著KMT中央委員身分，陪著韓跑行程的照片，一個韓粉參選人跳出來批評「落跑」，但當初力挺韓國瑜的時候可不是這種心態，就別在那邊嘴巴說一套，私下另一套了吧？

▲國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

他接著說，落跑早已是國民黨根深柢固的百年傳統，在中國戰敗落跑來台灣流亡，到連戰選輸阿扁後落跑去對岸國共論壇，到韓國瑜騙取高雄人信任卻落跑選總統，不會落跑，就不是國民黨了。

張博洋強調，這位孫參選人雖然義正辭嚴的說不要選舉來一個選完就離開，但現在檯面上有被討論的人選來看，人一直都不在高雄的張亞中、韓國瑜被罷免後就離開高雄的李四川、心在桃園的羅智強，這代表高雄市長這局早就定調，國民黨就是要找人空降，選舉來造勢，選完拍拍屁股高雄沒我的事。

民進黨籍左營楠梓市議員候選人黃偵琳則表示，為先前孫健萍先生宣布退出國民黨左楠市議員初選可惜，並配服其轉戰市長選舉的勇氣。孫健萍2018 年就曾代表國民黨角逐高雄市左楠區市議員選舉，儘管最後僅獲得九千多票的支持，但孫健萍在之後也持續在勤跑基層，甚至比現任的議員更常在地方上看到他的蹤跡。

▲民進黨籍左營楠梓市議員候選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃偵琳認為，國民黨的初選機制不公平，為保障現任議員席次，僅開放新人進行初選，加上「新人+年輕人加權100%」的機制，對像白喬茵這樣的空降參選人十分有利，進而淘汰掉像孫健萍先生這種過去深耕基層許久的人，如此機制最後派出來的候選人反而對地方實質幫助有限，這種結果十分可惜。

國民黨在推派這次高雄市長人選有各種聲音出現，從高金素梅、李四川、張亞中到柯志恩，但結果每個被點名的人的回應都十分保守，加上日前王淺秋陪同白喬茵參選人掃街時曾表示「不論誰來選，就是不能讓陳其邁躺著選」，國民黨卻未曾有人表態支持或鼓勵在地方經營許久並主動表態的願意參選的孫健萍。

黃偵琳說，直到現在，國民黨四年下來還是不願意頃聽民意，還在期待一位像韓國瑜的人物在高雄創造奇蹟，這種投機的方式其實也是這國民黨的意見為什麼越來越背離民眾的原因。