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男童撞毀「20萬天線寶寶」眼神死！媽怒控店家詐騙：為什麼不圍住

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組，下同）

記者閔文昱／綜合報導

潮流玩具平台「 kkplus」日前進駐香港旺角朗豪坊，並在現場店舖擺放了一個約1.8公尺高的金黃色天線寶寶「拉拉」公仔，不料近日有男童疑似不小心撞倒該公仔，導致公仔嚴重損毀。根據畫面顯示，該公仔要價5萬2800港元（新台幣近20萬），讓男童和一旁的媽媽表情都相當凝重。對此，這名媽媽也出面指控，店家惡意抹黑他的兒子後再要求高價賠償，根本是詐騙。

臉書社團「香港抗疫關注組」、粉專「高登討論區 HKGolden」近日流傳2張畫面，只見一名男童低頭注視著一具破碎的「拉拉」公仔，一旁的媽媽則是表情嚴肅地看著他，現場還有一名疑似是工作人員的男子看似是在說明賠償細節。根據另一張畫面顯示，公仔的價格標示為5萬2800港元，一旁還有「如有損壞照價賠償」的警語。

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

男童的媽媽23日晚間在臉書表示，她當時在逛街時沒有留意到孩子，突然聽到一聲巨響後，轉頭就看到一個公仔倒地碎裂，這時員工馬上就指控是她兒子踢倒公仔，讓她驚嚇之餘也趕緊賠了3萬多港元（新台幣11萬），並坦承無論兒子是否是故意的，都是她教的不夠好所導致。

媽媽指出，事後看到有網友上傳監視器影片，這才發現如此昂貴的公仔竟毫無保護措施，周圍也沒有劃定範圍圍住，讓她覺得相當不合理，且兒子明明是不小心靠到才撞倒，卻被店員說是踢倒，讓她直言根本是詐騙，吃「人血饅頭」，更稱賠償了這3萬多港元後心理壓力非常大，「以後都不敢逛街了」。

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

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