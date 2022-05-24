南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過、2縣市「差不多了」

記者陳俊宏／綜合報導

23日新增6萬6247例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，北北基桃新增占率降到了49%，先前最高達80%，這就是他幾天前所說的「黃金交叉」。他也認為，基隆、新北高峰已過，台北和桃園也差不多了。

沈政男在臉書說，高雄單日確診超過台北，你看高雄市長陳其邁給了幾個彆扭的解釋，其實就是「黃金交叉」出現了，這也沒什麼啦，疫情曲線就是數學，反映了病毒傳播趨勢，而非防疫好壞；事實上各縣市防疫都做得很好，這由死亡率目前遠低於鄰近各國可資證明。

▼沈政男認為，基隆、新北已過高峰。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



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沈政男指出，基隆市長林右昌23日說，基隆是連續數天新增下降，其實，基隆已經過了高峰了！染疫2成，疫情就會緩解，而基隆已經超過一半，當然過了高點，因為曲線基本上是對稱；新北也是大幅下降了，原因就是高峰已過！至於台北與桃園也差不多了。

沈政男提到，快篩陽性視同確診，香港在5月中旬共確診110多萬，其中PCR確診74萬、快篩確診44萬，你說台灣屆時會增加多少確診案例？多少黑數會被撈出來？黑數撈出來，疫情被完整攤在陽光下，可以讓更多染疫者進入防疫流程，避免在外頭趴趴走，而使得Rt值繼續壓低，當然也可以讓高風險族群儘早接受抗病毒藥物治療，有助於降低死亡率。

沈政男表示，幾天後，新增將分成PCR確診與快篩確診兩種顏色，那麼疊在一起以後，就看會不會超過10萬；當然，PCR檢驗不能因為快篩而縮減，仍須維持最大量能，才能儘早把黑數撈出，接下來應該鼓勵大家快篩，陽性就走確診與服藥評估流程，而陰性就去做PCR檢測，然後曲線就可能下降得更快，香港就是如此。

指揮中心23日公布新增66247例本土病例，個案分布為新北市（15708例）、桃園市（8636例）、高雄市（7286例）、台北市（7185例）、台中市（7140例）、台南市（4501例）、彰化縣（1979例）、屏東縣（1973例）、新竹縣（1927例）、基隆市（1478例）、宜蘭縣（1473例）、新竹市（1300例）、苗栗縣（1130例）、花蓮縣（1033例）、雲林縣（906例）、南投縣（843例）、嘉義縣（568例）、台東縣（549例）、嘉義市（317例）、澎湖縣（159例）、金門縣（119例）、連江縣（37例），相關疫情調查持續進行中。

►本文獲得沈政男醫師授權。