　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社交距離APP一天接觸26小時　他變「時間管理大師」原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友23日在臉書PO文聲稱，日前收到台灣社交距離APP通知，5月15日接觸確診者時間長達「26小時32分鐘」，讓他超級傻眼，「一天也才24小時，怎麼接觸26小時的？」猜測應該是因為隨身攜帶2支手機，才會出現這樣的狀況。

社交距離APP一天接觸26小時。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO收到的接觸通知時間都很長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自己擁有2支手機，也都有下載安裝台灣社交距離APP，結果只有1支手機通知5月15日接觸確診者時間長達26個小時32分鐘，但他沒有跟確診者密切接觸過，推測應該是2支手機都放在身邊才會出現這樣的狀況，「一天也才24小時，怎麼接觸26小時的？所以我與我自己接觸這麼長的時間嗎？」

文章公開不到一天，吸引許多網友留言調侃，「時間管理大師」、「有開外掛嗎？」、「校正回歸」、「你會不會是確診大魔王」、「買一送一的概念」、「老天爺多給你2個小時又32分鐘」。還有網友猜測，台灣社交距離APP的運作邏輯，可能是把手機跟確診者手機藍牙接近的時間拿去做紀錄，所以顯示出來的可能是「不計算人數的總接觸時間」，例如同時接觸100名確診者1個小時，收到的通知或許就會變成100個小時。

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲台灣社交距離APP。（圖／記者劉維榛攝）

不過，文章底下也有不少網友抱怨台灣社交距離APP根本沒有作用，早就已經刪除，「月初去2次急診PCR，滿滿都是確診者，接觸時間至少1小時以上，卻沒有任何接觸通知」。

對此，有內行人解釋，台灣社交距離APP是利用藍牙偵測附近「同樣」有裝APP的人，並記錄接觸位置和時間，直到確診者在APP上傳確診資料才會開始比對接觸資訊，而接觸個案在確診前期有潛伏期，系統沒有這部分的資料，等到該個案過一段時間檢驗發現確診，再把資料上傳到系統，往前比對足跡才會知道有誰和個案接觸過，因此造成時間落差，「所以當下會顯示無接觸，過幾天有資料才會有結果，這是用資料比對，不是自動篩檢器，沒上傳資料、沒安裝APP當然就比對不出接觸資訊，資料庫可不會觀落陰。」

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
陳文茜血氧剩85又血尿！　「活得太累」尖叫求死：我想走了
確診還賣早餐！台中闆娘遭逮　兒喊冤親曝母現身原因
男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙：別人都沒事
「世新女神」只穿比基尼吃火鍋　17秒餵食片「太巨」
南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過、2縣市「差不多了」
飛行教官「空中激戰」正妹學員影片外流！　以砲換課下場慘
高嘉瑜確診實測「郭董版家用PCR機」　Ct值出爐！直呼希望快
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診連4天下降可樂觀？　醫：痾⋯曝「不安數據」

確診還賣早餐！台中闆娘遭逮「輿論罵翻」　兒喊冤親曝母現身原因

社交距離APP一天接觸26小時　他變「時間管理大師」原因曝

4年前被迫離台　波蘭美女淚曝原因：徹底傷了我的心

能做的都做「小孩還是確診」　媽媽嘆：這一個月首出門竟是去PCR

「兒童免疫風暴」5人猛爆性腦炎亡　Omicron專攻華人之謎待解

他確診醫院隔離「吃飯配遺體」　獨自伴屍2.5小時：我的心情很糟

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過、2縣市「差不多了」

曝「1：15」關鍵數字　醫嚇死：不多死幾個才有鬼

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

確診連4天下降可樂觀？　醫：痾⋯曝「不安數據」

確診還賣早餐！台中闆娘遭逮「輿論罵翻」　兒喊冤親曝母現身原因

社交距離APP一天接觸26小時　他變「時間管理大師」原因曝

4年前被迫離台　波蘭美女淚曝原因：徹底傷了我的心

能做的都做「小孩還是確診」　媽媽嘆：這一個月首出門竟是去PCR

「兒童免疫風暴」5人猛爆性腦炎亡　Omicron專攻華人之謎待解

他確診醫院隔離「吃飯配遺體」　獨自伴屍2.5小時：我的心情很糟

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過、2縣市「差不多了」

曝「1：15」關鍵數字　醫嚇死：不多死幾個才有鬼

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

守護居家安全的救命神器　南消加強推廣宣導

確診連4天下降可樂觀？　醫：痾⋯曝「不安數據」

姆巴佩續留在巴黎惹怒皇馬球迷　IG粉絲數瞬間掉50萬追蹤

29年華廈「只要560萬」還附傢俱超心動！網見1致命傷搖頭：不要碰

民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

陳文茜血氧剩85又血尿！　「活得太累」深夜尖叫求死：我想走了

葉毓蘭批拜登充滿算計　酸：台海生變時他不知所云的症狀會否發作

確診還賣早餐！台中闆娘遭逮「輿論罵翻」　兒喊冤親曝母現身原因

身分證拿出來！6月壽星免費玩花蓮遠雄海洋公園　小人國僅100元

台股震盪反彈！上漲50點、重回16200點　台積電上漲3元

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

滯留鋒接近中！午後大雨地區曝　全台連下5天

男友找外約1萬5包夜　她怒噴出軌

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

女友確診中症「暈厥倒地」吐血痰！他2招急搶救

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

跟隨白沙屯媽祖卻不追轎子　他沿路做1事

科技單身美女急追白沙屯媽　打開背包讓人驚嘆

梅雨鋒面逼近中！4縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

能做的都做「小孩還是確診」　媽媽嘆

能做的都做「小孩還是確診」　媽媽嘆

本土疫情大爆發，由於小孩疫苗最近才開始接種，許多家長都相當憂心。一位家長在臉書發文透露，疫情爆發初期，她馬上就幫小孩請假，但最後小孩還是確診了。最諷刺的是，這一個多月以來，小孩第一次出門就是要去醫院做PCR。

5童確診腦炎亡　Omicron專攻華人待解

5童確診腦炎亡　Omicron專攻華人待解

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

曝「1：15」關鍵數字　醫嚇死：不多死幾個才有鬼

曝「1：15」關鍵數字　醫嚇死：不多死幾個才有鬼

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

周曉涵捷運站內「乾等男友5小時」

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

獨／網美「丟魚擲茭」被肉搜！　身分曝光出面道歉

飛行教官「空中激戰」正妹學員！　以砲換課下場慘

猴痘擴散至少16國　專家：與歐洲2派對有關

「飯店包月1萬3」過來人狂讚！員工再曝貼心服務

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面