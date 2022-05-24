社交距離APP一天接觸26小時　他變「時間管理大師」原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友23日在臉書PO文聲稱，日前收到台灣社交距離APP通知，5月15日接觸確診者時間長達「26小時32分鐘」，讓他超級傻眼，「一天也才24小時，怎麼接觸26小時的？」猜測應該是因為隨身攜帶2支手機，才會出現這樣的狀況。

▲原PO收到的接觸通知時間都很長。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自己擁有2支手機，也都有下載安裝台灣社交距離APP，結果只有1支手機通知5月15日接觸確診者時間長達26個小時32分鐘，但他沒有跟確診者密切接觸過，推測應該是2支手機都放在身邊才會出現這樣的狀況，「一天也才24小時，怎麼接觸26小時的？所以我與我自己接觸這麼長的時間嗎？」

文章公開不到一天，吸引許多網友留言調侃，「時間管理大師」、「有開外掛嗎？」、「校正回歸」、「你會不會是確診大魔王」、「買一送一的概念」、「老天爺多給你2個小時又32分鐘」。還有網友猜測，台灣社交距離APP的運作邏輯，可能是把手機跟確診者手機藍牙接近的時間拿去做紀錄，所以顯示出來的可能是「不計算人數的總接觸時間」，例如同時接觸100名確診者1個小時，收到的通知或許就會變成100個小時。

▲台灣社交距離APP。（圖／記者劉維榛攝）

不過，文章底下也有不少網友抱怨台灣社交距離APP根本沒有作用，早就已經刪除，「月初去2次急診PCR，滿滿都是確診者，接觸時間至少1小時以上，卻沒有任何接觸通知」。

對此，有內行人解釋，台灣社交距離APP是利用藍牙偵測附近「同樣」有裝APP的人，並記錄接觸位置和時間，直到確診者在APP上傳確診資料才會開始比對接觸資訊，而接觸個案在確診前期有潛伏期，系統沒有這部分的資料，等到該個案過一段時間檢驗發現確診，再把資料上傳到系統，往前比對足跡才會知道有誰和個案接觸過，因此造成時間落差，「所以當下會顯示無接觸，過幾天有資料才會有結果，這是用資料比對，不是自動篩檢器，沒上傳資料、沒安裝APP當然就比對不出接觸資訊，資料庫可不會觀落陰。」