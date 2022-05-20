財產申報／黃偉哲存款增加141萬元　林右昌0元「基隆及圖」入列

▲台南市長黃偉哲。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院20日公布第190期廉政專刊，內容包括台南市長黃偉哲、基隆市長林右昌等人去年的財產申報。黃偉哲夫妻存款相較前年申報增加新台幣141萬元，但1700萬元的私人債務數字並未變動；此外，林右昌夫妻存款相較上次申報增加5萬餘元，林還把擁有的商標「基隆及圖」列入財產申報內容，但登記價值為0元。

黃偉哲去年11月與配偶劉育菁財產申報內容顯示，夫妻名下共有位於台南善化區的1筆土地、1筆建物，另外劉名下還有已交付信託、登記在台南永康區及善化區的3筆土地及建物，以及一輛價值100萬元的SUBARU汽車。

此外，黃偉哲夫妻去年存款共453萬1225元，相較前年申報的312萬1018元增加141萬元；有價證券方面，共持有價值22萬9352元的基金受益憑證，相較上次申報23萬6715減少7千餘元，另外還有11張保單，累計已繳保費1606萬9322元。

至於債務方面，黃偉哲去年共有1700萬元的私人債務，來源為2016年12月因選舉向台南市潘姓民眾借貸，相較上期申報同筆1700萬元交付信託的債務，數字並無變動。

另一方面，林右昌與配偶吳秋英、子女去年申報財產顯示，兩人名下有2筆土地，位在基隆市，屬於自用住宅，建物則有6筆，名下價值30萬元的國瑞汽車一輛，另有交付信託、位於基隆安樂區的3筆土地和建物。

林右昌夫妻及子女存款共843萬2501元，相較前年申報837萬6280元，增加5萬餘元，吳秋英還有1張壽險保單，累計已繳保費74萬8688元；另有順達科技股份有限公司股票交付信託，3人共持有36萬股，若以票面價額10元計算，總價額為360萬元，此外，信託專戶還有活期存款除息股息199萬4444元。值得注意的是，林右昌特別將擁有的商標「基隆及圖」列入財產申報內容，登記價值為0元。

至於債務部分，林右昌夫妻因購置住宅及不動產，去年仍有2700萬207元債務，相較上期申報的2721萬9410元，已償還21.9萬元債務。此外，吳秋英投資基隆一信股金1萬元。

▼基隆市長林右昌將「基隆及圖」納入財產申報。（圖／翻攝財產申報內容）

▼基隆市長林右昌。（資料照／記者郭世賢翻攝）