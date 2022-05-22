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任內年年參加WHA被嗆「自我矮化」　馬英九回擊民進黨：誤國誤民

▲▼國民黨主席選舉 馬英九投票。（圖／記者宋良義攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀、徐政璿／台北報導

第75屆世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦召開，這已是台灣連續第6年未獲邀參加。對此，前總統馬英九批評民進黨政府，卻引來自我矮化等批評，對此，馬前總統辦公室今也展開回擊，「奉勸這些綠委，好好學習馬政府如何能在維持對等、尊嚴、互信下，與大陸協商的經驗，不要再誤國誤民，犧牲臺灣人民利益了」。

馬前總統辦公室22日指出，有關我國今年仍無法出席世衛大會，行政院長蘇貞昌仍跳針表示，去不成都是中共干擾之故，而衛福部長陳時中說「我們不要矮化自己參加。」但總統蔡英文一直強調以「中華臺北」名義參加沒有自我矮化問題，這是在打臉嗎？

對於部分民進黨立委批評馬政府任內能年年參與WHA，是所謂「擁抱中國」，馬前總統辦公室也開砲，蔡政府現在對大陸的貿易依存度還高於馬政府時期，更加「擁抱中國」，為何還是沒有辦法參與WHA？

馬前總統辦公室表示，過去從1997年到2008年，我們12年每年商請友邦在WHO提案邀請我國以觀察員地位、「中華臺北」名義參加，但12年每年投票時，都被懸殊比數否決。2009年馬前總統上任後改變策略，直接派員跟大陸協商，往後才能年年參加。

馬前總統辦公室指出，兩岸有互信，國際社會樂見其成，就是年年出席WHA的原因。國際社會支持固然重要，兩岸互信才是根本。這一個月來，在美國等友邦支持努力下，已有30多國提案支持我國以觀察員身分參加，盛情可感，但這仍然不夠。

馬前總統辦公室說，世衛組織（WHO）共有194個會員國，其中大部分是第三世界國家或中共的81個友邦，要有半數（97國）以上支持，我國才有機會參加。目前全球有13個是WHO會員國的我國友邦，已經提案，要求WHO邀請我國參加。此案如能闖過第一關，列入大會議程，我國尚須得到會員國至少98票支持，才能出席。

馬前總統辦公室呼籲，今年如果不改弦易轍，投票結果跟往年不會差太多，這是基本的國際現實，從美國前任國務卿龐佩奧一直說支持臺灣，到最後也不願意由美國連署提案，就可知道國際現實的冷酷。

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