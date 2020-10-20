　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

南開科大位於南投縣草屯鎮，創校至今近50年。

圖文／鏡週刊

南開科大被控為了一個上課態度惡劣，謊稱老師叫他滾出教室的「尊貴」學生，竟然逼退資深教師，當事人關維侊說，他向三級教評會申訴，該會卻捏造他「與學生衝突」的事實，甚至把他沒說過的話塞在他嘴巴裡，最後才說「衝突一詞係習慣用語」，對此，該校主祕否認逼退關師，他強調未處罰關，係因他班級經營不善，才調整職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...
南開科大校長許聰鑫（圖）主導的教評會，認定講師關維侊與學生衝突，須負責。（翻攝網路）

關維侊被拔掉導師與「外語學習中心」副主任行政職務後，為了保住工作權，他向系、院、校三級教評會申訴。關說：「可惡的是，由許聰鑫主導的教評會，竟然睜眼說瞎話，認定是我跟學生發生衝突，造成學生學習問題，明明是L姓學生不來考試，卻把責任推給我。更何況，我真的沒有跟L發生衝突啊！是學生不甩我、偷錄音、栽贓，結果竟是老師丟掉工作！」

南開科大教評會決議文中，認定關老師與學生衝突，令關無法接受。（受訪者提供）

關維侊告訴本刊：「3次教評會，除了第一次系教評會沒通知我，院、校教評會我都有參加，並在會中說明並無衝突，還表示願意對質，也找到願意肯作證的同學，L姓學生一次都沒來，最後卻大獲全勝，我則是輸慘了。」

Ｌ生程度不錯，但上課態度不佳，還缺席期末考。（受訪者提供，圖片已變裝處理）

即使關維侊2度去函學校，強調沒有衝突事件，也出席為自己辯解，校方還是把他沒說的話，塞在他嘴巴裡。校教評會的決議文記載，「據聞關師所述，確實與學生發生衝突」。講到這裡，關激動地說：「L同學不是有偷錄音嗎？為什麼不叫他拿出錄音檔？」

最後，關維侊自認大勢已去，選擇優退，不過，他還是極力為自己的清白奮戰、多次向教育部陳情，但教育部卻以「大學自治」為由，把他的陳情文轉給南開科大校方，要學校「妥為處理」，學校則答覆，並未懲罰關，關氣憤地說：「校方的確沒有記我過，但是拔掉我導師與副主任的職務、讓我沒工作，比記過嚴重100倍！」

到了最後，因為關反覆向部裡陳述，並未與學生發生衝突，學校終於回覆教育部，表示當事學生已轉學、找不到人，所以無法進一步求證；根據南開科大給教育部的公文說，教評會所謂的「衝突」是習慣用語。關維侊無奈表示：「我不知道學校的說法算不算間接認錯？我只知道我的權益嚴重受損，已經無法彌補！」

對此，南開科大主祕陳俊良指出，學校並沒有逼退關老師，也沒有因為這事件懲罰他，係因為他班級經營不好，與該班同學關係僵化，才調整其導師職務，陳主祕還強調，關老師當時擔任外語中心副主任，並沒有「點數」，如果因為失去2個兼職行政工作而沒有通過評鑑，也還有2年的輔導期，學校不會因此逼他選擇優退方案。


更多鏡週刊報導
【尊貴學生賤老師】不能得罪財神爺　南開科大遭控為奧客學生逼退資深老師
【尊貴學生賤老師1】把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來
【尊貴學生賤老師2】栽贓老師校方竟瞎挺　他享VIP待遇還打臉學校

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
OL穿小可愛KTV慶生　胸部被色主管抹奶油！老同事曝他真面目
全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便
東南亞海盜都怕他！台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕　喊話鍵盤青
富邦女婿起底！蔡明忠長女愛上韓國歐巴婚紗照曝　賓客身價700
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

得罪財神爺！　30年資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

快訊／路人闖入鐵軌！台鐵內壢=埔心死傷事故　3590人受影響

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便宜

手機植木馬！民眾LINE私聊全曝光　《科技偵查法》監看無須經法院

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

沙德爾最快今生成！周三起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16度

疾管署盼追加流感疫苗　國光：蛋雞早已超齡或變成雞精

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

得罪財神爺！　30年資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

快訊／路人闖入鐵軌！台鐵內壢=埔心死傷事故　3590人受影響

快訊／台鐵死傷事故！　「內壢至埔心」單線通行

全台第2家好市多加油站每公升省3元　試營運首日她驚呆：有夠便宜

手機植木馬！民眾LINE私聊全曝光　《科技偵查法》監看無須經法院

想24小時黏一起！3星座男愛你「愛到快窒息」　雙魚每天問：想我嗎

高鐵延伸宜蘭超前！屏東人怒問「我們二等公民？」　林佳龍曝原因

沙德爾最快今生成！周三起防「3天共伴效應大雨」　周末更冷探16度

疾管署盼追加流感疫苗　國光：蛋雞早已超齡或變成雞精

國民黨4度杯葛　蘇貞昌破江宜樺2013年最晚施政報告紀錄

寶特瓶裝水天天喝「塑化劑全下肚」？專家打臉闢謠：是超安全容器

川普要被靜音了！總統辯論最終場　「2分鐘發言」只開1支麥克風

台股早盤跌逾30點！ 大立光、鴻海開紅後翻黑

Honda老喜美最容易被偷！美國公布2019年失竊率最高車款

林美照想辦生前告別式！　親吐背後原因：不要留下遺憾

股匯不同調！新台幣開盤強彈逾2角至28.692元

皮膚科醫師給敏感肌的超實用6建議　別一次更換多款保養品

光芒公布世界大賽前2戰先發　「五局賽揚」史奈爾投G2

曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

準沙德爾一路衝2天！共伴大雨甩台灣

沙德爾最快今生成！周三起防3天大雨　周末更冷探16度

追加流感疫苗？國光：蛋雞已超齡

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

好市多加油站試營運　每公升省3元

屏東人氣高鐵延伸宜蘭　林佳龍曝原因

今彩539頭獎落苗栗、台中　各得800萬

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

更多熱門

相關新聞

得罪財神爺！資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

得罪財神爺！資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

南開科大資深教師關維侊因一名學生上課態度不佳、經常缺課，連期末考都沒參加，因此決定把他當掉，也拒絕校方讓他補考的要求，不料，這位「尊貴」的學生反而投訴學長，謊稱關老師叫他「滾出教室」，關師竟因此被學校逼退，他投訴教評會，卻被抹黑為「與學生衝突」，他感慨的說，把學生寵成奧客，踐踏教師尊嚴，令人痛心。

蕭亞軒、黃皓爆冷戰半個月！內幕曝光

蕭亞軒、黃皓爆冷戰半個月！內幕曝光

富邦女婿起底！蔡明忠長女愛上韓國歐巴　婚禮照獨家曝光

富邦女婿起底！蔡明忠長女愛上韓國歐巴　婚禮照獨家曝光

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！　下場出爐

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！　下場出爐

關鍵字：

鏡週刊南開科大

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

去頭蝨洗髮精引燃！少女全身起火「瞬間毀容」

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面