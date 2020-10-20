曝「尊貴學生」事蹟！資深師控遭栽贓輸慘了　南開科大：沒逼退

圖文／鏡週刊

南開科大被控為了一個上課態度惡劣，謊稱老師叫他滾出教室的「尊貴」學生，竟然逼退資深教師，當事人關維侊說，他向三級教評會申訴，該會卻捏造他「與學生衝突」的事實，甚至把他沒說過的話塞在他嘴巴裡，最後才說「衝突一詞係習慣用語」，對此，該校主祕否認逼退關師，他強調未處罰關，係因他班級經營不善，才調整職務。

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關維侊被拔掉導師與「外語學習中心」副主任行政職務後，為了保住工作權，他向系、院、校三級教評會申訴。關說：「可惡的是，由許聰鑫主導的教評會，竟然睜眼說瞎話，認定是我跟學生發生衝突，造成學生學習問題，明明是L姓學生不來考試，卻把責任推給我。更何況，我真的沒有跟L發生衝突啊！是學生不甩我、偷錄音、栽贓，結果竟是老師丟掉工作！」

關維侊告訴本刊：「3次教評會，除了第一次系教評會沒通知我，院、校教評會我都有參加，並在會中說明並無衝突，還表示願意對質，也找到願意肯作證的同學，L姓學生一次都沒來，最後卻大獲全勝，我則是輸慘了。」

即使關維侊2度去函學校，強調沒有衝突事件，也出席為自己辯解，校方還是把他沒說的話，塞在他嘴巴裡。校教評會的決議文記載，「據聞關師所述，確實與學生發生衝突」。講到這裡，關激動地說：「L同學不是有偷錄音嗎？為什麼不叫他拿出錄音檔？」

最後，關維侊自認大勢已去，選擇優退，不過，他還是極力為自己的清白奮戰、多次向教育部陳情，但教育部卻以「大學自治」為由，把他的陳情文轉給南開科大校方，要學校「妥為處理」，學校則答覆，並未懲罰關，關氣憤地說：「校方的確沒有記我過，但是拔掉我導師與副主任的職務、讓我沒工作，比記過嚴重100倍！」

到了最後，因為關反覆向部裡陳述，並未與學生發生衝突，學校終於回覆教育部，表示當事學生已轉學、找不到人，所以無法進一步求證；根據南開科大給教育部的公文說，教評會所謂的「衝突」是習慣用語。關維侊無奈表示：「我不知道學校的說法算不算間接認錯？我只知道我的權益嚴重受損，已經無法彌補！」

對此，南開科大主祕陳俊良指出，學校並沒有逼退關老師，也沒有因為這事件懲罰他，係因為他班級經營不好，與該班同學關係僵化，才調整其導師職務，陳主祕還強調，關老師當時擔任外語中心副主任，並沒有「點數」，如果因為失去2個兼職行政工作而沒有通過評鑑，也還有2年的輔導期，學校不會因此逼他選擇優退方案。



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