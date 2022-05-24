白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘　屋主女兒：明年直接拆門

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖8天7夜進香活動，今天（23日）進入第5天，上午10時半已來到彰化縣永靖鄉。而媽祖22日行經雲林縣虎尾時，突然衝進一戶民宅，結果因大門太小，「粉紅超跑」卡住1分鐘，後來在車庫前賜福。屋主夫妻激動說，半小時才拜拜並報上家中住址，媽祖就上門了。屋主女兒則笑說，「我們家明年的門直接拆掉等您來」。

拱天宮在臉書發文說，22日回鑾沿路北返，早上9時左右，神轎從虎尾大街繞道急轉入鄉間小路，兩側青翠稻田、驕陽烈日下，沒有人知道媽祖領路要去哪裡，無固定路線一直是白沙屯媽祖的特色，隨著鑼聲、沿著小路在田間出現了一處社區。

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▲▼「粉紅超跑」進不去屋內，屋主急忙拆門。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）



廟方指出，神轎加速前進轉入社區內，但沒人知道媽祖想要去哪戶，神轎左右加速晃動，規律的鑼聲也跟著越敲越急倏，突然神轎進入社區中，尋找著那戶和祂以心相約的香燈住家，天啊！媽祖婆來敲門了！

廟方表示，媽祖來了，主人家不敢置信，驚喜得不知所措，鑾轎想要進入民宅，但因大門寬度不足、小門又打不開，進不去屋內，轎班和家人上前協助多次，仍無法開啟小門，鑾轎最後選擇停在車庫前賜福。

▼白沙屯媽祖鑾轎停在車庫前賜福，屋主持香跪拜。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



廟方透露，夫妻倆看到媽祖激動地說，半小時才到大街上媽祖停駕的地方拜拜祈禱，並報上家中住址，祈求闔家平安，結果轉身回到家，媽祖就上門敲門來賜福了。

而屋主女兒也在廟方臉書底下留言，「拍謝啦，謝謝媽祖賜福我們，我有跟爸媽說，我們家明年的門直接拆掉等您來，這次真的不好意思，也很感動媽祖娘娘到家中作客，謝謝。」

白沙屯媽祖徒步南下北港，20日凌晨起駕，展開8天7夜的進香活動，21日晚間駐駕雲林縣崙背鄉奉天宮，22日抵達北港朝天宮進行祝壽大典，23日凌晨0時15分「進火」，並在0時48分起駕回鑾，預計27日下午3時5分回宮，6月7日凌晨1時20分開爐。