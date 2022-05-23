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不爽超胸網紅妻婚變屢放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光

▲袁曼軒遭劈腿。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）

▲貴婦網紅袁曼軒PO網述說遭丈夫劈腿。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）

記者黃哲民／台北報導

F奶貴婦網紅袁曼軒和富商老公郭紹源的離婚官司，在台灣與澳洲2地法院仍在進行，郭男認為袁女憑藉網紅身分，無視澳洲法院的判決禁令，持續散布誹謗、侮辱他的不實言論，甚至以此要脅他分配財產，郭男今（23日）委任台灣本地法律事務所發表聲明，強調已委任律師持續蒐證，會對任何侮辱及誹謗他的言論「啟動所有可能的訴訟程序」，郭男聲稱，依澳洲法律，誹謗他人最高可處澳幣25萬元的精神損害賠償。

郭男在聲明中指出，澳洲法院「針對袁曼軒小姐的不當及脫序行為」，於去年（2021年）9月8日、9月22日及11月24日，作成判決（Orders）命令袁女不得對他行使任何家庭暴力、不得利用網路散布有關他的負面言論、應立即删除發布在YouTube頻道涉及侮辱誹謗他的影片，並應立即主動撤除「授權」，使各家新聞媒體及網路平台不得再刊登或報導有關他的內容及雙方訴訟案情。

郭男在聲明中指稱，袁女因多次「漠視、違反」澳洲法院判決，去年11月被澳洲法院裁罰，目前另因違反法院判決，仍由澳洲檢警追訴調查。《ETtoday東森新媒體》今發現，YouTube仍看得到標註袁曼軒授權的控訴郭男影片，袁女目前仍住台灣。至於定居澳洲的郭男是否想藉由台灣媒體報導聲明稿內容，回過頭讓澳洲當地台僑對他們婚變一事噤聲，記者聯繫事務所查證，尚未獲得回應。

郭紹源委任台灣本地澳華國際法律事務所發表的聲明稿全文如下：

針對近期郭紹源先生與其前妻袁曼軒小姐之家事案件，因各家新聞媒體及網路平台有諸多不實報導內容，以及侮辱誹謗郭紹源先生之言論，為維護郭紹源先生之權益，本律師事務所謹代當事人郭紹源先生聲明如下：
一、目前關於郭紹源先生與其前妻袁曼軒小姐就其婚姻與家庭事務的所有爭議，均各由台灣及澳洲法院管轄並已進入實質審理程序。
二、本案各方當事人均有委任台灣及澳洲合格執業律師，代表該方當事人爭取其最大利益。除此之外，澳洲法院亦另行指派「獨立律師」(Independent Children Lawyers)，以代表本案之未成年子女爭取其最大利益。因此，在台灣或澳洲法院 程序進行中，無論是郭紹源先生、袁曼軒小姐或是其未成年子女，均得保有公正 公平的權益。
三、惟袁曼軒小姐多次藉由其網紅的身分，於新聞媒體及網路平台上散布關於本案的不實內容及侮辱誹謗郭紹源先生之言論。袁曼軒小姐更進一步以此威脅郭紹源先生，其表示如郭紹源先生不願接受其所提出的財產分配協議，將持續散布該等不實消息及言論。
四、針對袁曼軒小姐的不當及脫序行為,澳洲法院已分別於2021年9月8日、9月22日及11月24日作成判決(Orders)，命令袁曼軒小姐:
(1)不得對郭紹源先生行使任何家庭暴力。
(2)不得利用網路散布有關郭紹源先生的負面言論。
(3)應立即删除其於 YouTube 頻道所發布之涉及侮辱誹謗郭紹源先生的影片。
(4)應立即主動撤除其對各家新聞媒體及網路平台的「授權」,使之不得再刊登或報導有關郭紹源先生的內容及雙方法院相關案情。
五、未料，袁曼軒小姐仍漠視澳洲法院判決，多次違反，其中更於2021年11月底被澳洲法院判定違反法院判決而遭裁罰。目前袁曼軒小姐尚有違反法院判決之他案仍由澳洲警檢追訴調查中。
六、此外，部分外界人士(特別在台灣及澳洲的華裔族群中)亦因受到袁曼軒小姐對郭紹源先生偏激不實指控之影響，而發布/發表侮辱和誹謗郭紹源先生的言論，甚至加以轉載或分享該等不實資訊。在此提醒各界人士，根據澳洲法律規定，當一個人發表針對另一人的陳述，且此陳述會造成一般合理的閱聽大眾對該另一人產生負面的觀感時，其發表陳述的行為即為「誹謗」。發表陳述的形式包括對話、書寫、電子郵件、網路留言、轉傳或分享此等陳述等。根據 Defarmation Act 2005 (Qld)第35條規定，誹謗他人最高可處以澳幣25萬元的精神損害賠償。期盼各界人士勿再散布及發表任何不實資訊或不當言論，不僅徒增社會成本，亦可能造成 自身權益受損。
七、本律師事務所受郭紹源先生之委任，將持續關注各社群媒體並收集相關證據。若發現任何侮辱及誹謗郭紹源先生的言論，將啟動所有可能的訴訟程序，代表郭紹源先生依法追究相關人士的違法行為，特此聲明。

澳華國際法律事務所
中華民國111年5月23日

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