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台中資深議員張瀞分遭控散佈言論詆毀謝長廷　判賠20萬確定

▲藍營議員張瀞分。（圖／記者陳玉攝）

▲張瀞分。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍台中市議員張瀞分，2019年間在國民黨前主席江啟臣的LINE群組中，散佈文章，提到駐日代表謝長廷私自將國名篡改為「台灣」，遭日本罰7000萬日圓，人人得而誅之。謝長廷起訴求償，最高法院25日判決張瀞分需賠償20萬元確定，另外登報道歉部分則廢棄發回更審。

張瀞分現年近80歲，從政超過40年，因深耕台中豐原一帶，而有「豐原媽祖婆」之稱。在上次議員選舉中，還榮獲台中第五選區第二高票，地方實力雄厚。

而據判決指出，她2019年11月5日以「瀞分姐姐」之帳號轉發訊息到前國民黨主席江啟臣的LINE「幸福啟程家族」群組內，訊息為標題「被封殺的電視新聞」，內容提到「我國駐日代表謝長廷，未經國會及人民表決，私自將原『中華民國』國名竄改申請更名為『台灣』，，結果被日本裁罰，須繳納7000萬日圓（合約台幣2100萬元）高額稅賦……有如竊國般的犯法行為……堂堂一個駐日代表謝長廷，竟然被日本乾爹給坑了，實在無顏見江東父老！現在的偽政權是集體叛國的犯罪集團，人人得而誅之！」

謝長廷不滿，提出民事訴訟，要求名譽損失100萬元賠償，並要求張瀞分在4份報紙頭版上刊登道歉啟事。法院審理時，張瀞分則拒絕賠償，將責任推給已經過世的石姓助理，宣稱是助理在她不知情的狀況下轉貼，她得知後當天就收回訊息，之後又發訊息說貼文未經證實，請勿轉傳。另外她也說，這是可受公評之公共事務，此篇言論並未逾越言論自由保障範圍，並無詆毀謝長廷名譽。

但一二審法院均認定這些言論已經造成謝長廷名譽損失，張瀞分必須賠償。經過計算後，一二審法院均判決張瀞分須賠償20萬元，並在自由時報頭版上刊登道歉啟事一日。全案再上訴，最高法院將賠償部分駁回；但因憲法法庭針對強制道歉的部分已經做出違憲判決，故此最高法院也一併將刊登道歉啟事部分廢棄，發回台中高分院更審。

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