彰化線上教學首日　彰化縣高中以下仍有4397學生到校

▲彰化縣今天到校上課情形。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化公布今天新增1979人確診，全縣高中以下學生有124,684人(包含幼兒園33,253人)，自今(23)日起至5/27日，除了國三生及高三生自5/23至畢業典禮前，採線上教學為原則，其餘則採實體及線上雙軌並行，今天仍有4,397人到校；幼兒園則有7,961幼童(佔23.94%)到園上課。

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依據彰化縣教育處統計資料，至上周五(5/20)全縣高國中以下停班停課再攀高峰，有480班停課(請防疫假3日有95班、暫停實體課程有385班) 復課有127班，對此縣府為了加強防疫並維護師生健康安全，自今(5/23)-5/29日暫停實體課程，高三及國三學生可不到校採線上授課至畢業典禮，至於學生游泳課程至6月底暫緩實施。

▲彰化5/20日停班停課。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美表示，停課期間，學校教職員正常上班，今天高中以下學校有4,397名學生(國小3625國中、670、高中部 84)回原班級上課，其中也有多間學校湧入超過百名學生，特教學生也幾乎全員到齊，幼兒園返校則高達7,961人，至於弱勢的學生停課在家的期間，可持幸福餐券餐券至五大超商領餐。

教育處提醒，停課期間，若遇到已排定的校園預防接種日程，仍請學童依照日程時間，到校接種，若無法到校施打疫苗，亦可自行與合約醫療院所預約前往。線上教學設備借用因應遠距教學，可以向學校申請借用；縣府會視疫情狀況，做滾動修正。