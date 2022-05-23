篩檢站轉型「但不等於領藥處」！陳時中說明「快篩陽後取藥流程」

▲松山機場篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣佈，本週起全民「快篩陽性等於確診」，指揮官陳時中解釋，「篩檢站」並非快篩陽性者直接領藥處，而是若出現快篩陽性者，可至篩檢站經醫師診斷確診，再執行領藥及通報等動作。

陳時中表示，有些民眾誤會「篩檢站等於快篩陽性自行領藥」的地方，但並非如此，而是快篩陽性者到篩檢站，經由醫師診斷後確診，進行相關通報，再依據每人情況給予適當藥物，若輕症、無症狀者也可能不需領藥，強調「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

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指揮中心表示，今日新增之66,247例本土病例，為 31,588例男性，34,625例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(15,708例)，桃園市(8,636例)，高雄市(7,286例)，臺北市(7,185例)，臺中市(7,140例)，臺南市(4,501例)，彰化縣(1,979例)，屏東縣(1,973例)，新竹縣(1,927例)，基隆市(1,478例)，宜蘭縣(1,473例)，新竹市(1,300例)，苗栗縣(1,130例)，花蓮縣(1,033例)，雲林縣(906例)，南投縣(843例)，嘉義縣(568例)，臺東縣(549例)，嘉義市(317例)，澎湖縣(159例)，金門縣(119例)，連江縣(37例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為30例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月12日至5月21日，死亡日期介於5月6日至5月20日。