全台犬貓數首度超越0到14歲人口　民進黨立委要求成立1959動保專線

▲民進黨立委賴品妤召開「統一動保專線、補足人力員額，提升動物保護行政效能」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤23日表示，去年全台的犬貓數達到295萬隻，首度超過0到14歲人口數的289萬，然而每年全台動保機關總共平均接獲約15萬案件，負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員卻僅有167人，呼籲農委會積極成立全國動物保護專線，同時也須補足地方動保機關業務人力。

民進黨立委賴品妤、劉世芳、吳思瑤、蘇巧慧23日上午在立法院召開「統一動保專線、補足人力員額，提升動物保護行政效能」記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」，要求其補足地方動保機關業務人力，以提升動物保護行政效能，打造友善動物城市。

賴品妤指出，全台寵物飼養趨勢逐年攀升，單以犬貓數來看，估計全台去年就達到295萬隻，首度超過0到14歲人口數的289萬，每年全台動保機關總共平均接獲約15萬件案件，然而負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員僅有167人，地方動保機關人力早已是捉襟見肘，無法負荷。

賴品妤說明，農委會將組改成農業部，未來也將設立「動物保護司」，這就是推動「全國動保四碼專線」的時機，一方面讓民眾好記，另一方面也是宣示政府有決心要投入更多的資源、預算在動物保護政策及業務上。

吳思瑤表示，去年全國民眾申訴及主動稽查動保案件總數共15萬2501件，然而全國動保員僅167人，平均每位動保員負責高達913件動保案件，除了長期面對動物受傷、受虐的情況，更造成動保員精神壓力負擔。

吳思瑤也說，全國22個縣市各有各的動保申訴專線，但各地的動保檢查員人數差距甚大，其中最多的是宜蘭縣有21名，其次為新北市是20名，然而有14個縣市只有個位數的動保員，且各地動保政策各自為政、資源及人力分配不均，使得動保政策執行面難以跟上法規精神，法令形同虛設。

蘇巧慧指出，動保檢查員除了申訴稽查案件，還要負責動保教育推動、犬貓絕育、動保志工招募管理等業務，如果再細看各地方政府的數據，可以發現城鄉人力差距非常大，面對這麼龐大的動保案件量及相關業務需求，增加地方政府的人力可以說是刻不容緩。

劉世芳呼籲，行政院應該儘速動用第二預備金，用以補足相關動保人力缺口的需求，而目前僅有台北市有提出申請「1959」動保專線的申請，農委會應該協助將該四碼專線擴及至全國，否則民眾遇到相關事件依照慣性，都會撥打恐無相關專業的「1999」市民服務電話。

對此，農委會動物保護科科長鄭祝菁回應，農委會已經在5月11日向行政院申請動支第二預備金及統籌分配款，預計補足174名動物保護檢查員計畫人力，對於四碼動保專線的要求則給予正面回應，「只要經費一到位，便會啟動以『1959』作為全國動保專線的籌設計畫」。