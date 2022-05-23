發現廖芸交男友！廖老大一聽「真實身分」嗆敲斷腿：敢睡我女兒

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」：達不到的話娶啥小》，台灣賽車教父「廖老大」日前談起婚姻觀，透露如果想娶她的女兒廖芸，「沒有負債就可以了」。不過近日就有網友挖出先前影片，發現廖芸原來已有男友。

廖老大前幾天在直播中表示，如果想娶他的寶貝女兒廖芸，不用房產也不用豪車，只要「沒有負債就可以了！」他緊接著說，如果男方有負債的話，「很抱歉！自己都養不活了，還敢娶我女兒？」他也補充，男方就算有正職工作，如果不積極找兼職增加收入，整天好高騖遠，「還來娶我女兒娶X小！」

而近日就有網友挖出5月上旬的直播影片，發現廖芸其實已經有男友！廖老大得知當下超火大，直呼年紀輕輕交什麼男朋友？不過因為太想知道對方真面目，所以還是壓住情緒跑去見本人。

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▲廖老大正妹女兒廖芸。（圖／翻攝自Instagram／yl.0525）

從直播中可見，廖老大從兒子口中得知，廖芸的男友在超商工作，「也是要看一下啊！走走走走走～」後來他們家四個人就開著2台保時捷出發。接著，兒子將手指向店員說，「找錢的那個！」

廖老大還原當時情況，因為難掩火大情緒，所以便狠狠瞪向廖芸男友，「他看我在看，也頭低低。」兩人雖然貌似沒有對談，但廖老大事後則說，真的很想搥下去，「敢睡我女兒？腿給你敲斷！」

話雖如此，廖老大也突然感性的說，「做爸爸的都捨不得女兒」，當下雖怒火中燒，不過又想到自己年輕時也是睡人家，「說別人不行？算了啦算了」，他也只是怕自己女兒受傷才會激動不已。

據了解，20歲的廖芸曾在廖老大的直播中露臉，清純外貌、火辣身材讓大票網友暴動，有著好身材的她，還曾被好友虧能不能吃胖一點？

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