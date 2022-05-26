手速太快！小鮮肉店員結帳「多按2個0」　她一看竊笑：年輕人啊

▲店員多按2個0。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

各大超商的服務多元，相當便民，為了不找錯錢給客人，店員都會輸入客人給的錢，機器會自動計算要找的錢，一名女網友日前到超商購物，花了98元，他拿出100元給店員，結果店員輸入金額時手速太快，多按兩次0，打成10000元，她看到後大笑，年輕人手速真快，「那麼一瞬間覺得自己好有錢」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，結帳時拿出100元鈔票，結果店員輸入時手速太快，多按兩個0，她貼出照片，收銀機顯示小計98元，收您「10,000萬元」，找您9,902元，「沒想到我也能遇到這事，只能說店員太年輕手速太快」，看到收銀機的金額，瞬間覺得自己很有錢。此外，她也注意到，雖然店員戴著口罩，「但感覺是個小帥哥」。

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貼文一出，引起網友討論，「我也是那個手速太快的人」、「昨晚弄太久，手指都發抖了」、「可能單身吧，手速會比較快一點」、「這只是他們的計算機，商品沒有錯」、「前天繳費時收銀機一樣多打了1個0，可能他上班太累了」、「店員一定很年輕」。

此外，不少人也提到，打錯金額會不會有影響，「是不是要多繳稅？」就有曾在超商工作過的網友解答，「只要找對錢就好，第2行金額，他要key到一億的金額也無所謂，我之前當店員時，也常key錯」、「從事便利商店10年的員工表示：習以為常。每天上班都要交接，都會點錢，有多有少當班就知道了，收銀機打多少錢根本不是重點」。