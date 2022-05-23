快訊／「快篩陽即確診」準備上路　蘇貞昌下令指揮中心完整演練

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

針對指揮中心就民眾於快篩陽性經醫事人員診斷後得認定為確診的規劃，行政院長蘇貞昌23日召開擴大防疫會議時表示，為保全公衛量能並使民眾儘速取得需要的藥物，要求指揮中心進行細節討論，務必針對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程進行完整演練及規劃。

指揮中心上午在會議中向蘇貞昌表示，各國疫情持平，可能是檢測量縮減，有低估病例數的可能性，因此國際傳播風險仍大；國內疫情目前值廣泛社區流行期，近一週新增逾55萬例，無症狀及輕症比例為99.77%，上升幅度平緩，是否已過疫情高峰，仍有待觀察。

在疫苗施打方面，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為86.85%，第二劑為81.34%，第三劑為64.21%，其中75歲以上長者第一劑為79.3%，第二劑為73.5%，第三劑為62.1%，65-74歲長者第一劑為89%，第二劑為85.3%，第三劑為76.2%。

此外，指揮中心表示，6-11歲兒童莫德納疫苗接種作業，截至本月21日已接種約23.07萬人次，5-11歲Pfizer-BNT疫苗接種以及12-17歲青少年第三劑疫苗接種作業，已於本月16日函送教育部及地方政府衛生局進行意願調查中，預計於5月25日後陸續施打。

指揮中心指出，目前家用快篩試劑之國內徵用及國外採購共計約3億5千萬劑，截至本月19日已到貨量約有1億107萬劑，有關地方政府公衛體系需求部分，已撥發7次共計1,037餘萬劑免費提供地方政府公費需求，本週將再撥發近405萬劑。

另外，也將以各縣市人口總數15%計算，提供總數約350萬劑作為地方安全儲備量，截至5月22日止，實名制部分每日剩餘份數最多為總進貨量5.4%，另超商及零售通路於本月22日銷售剩餘量約為137萬劑，將持續滾動調整每日配送量及銷售量。

蘇貞昌在聽取報告後表示，由於近期國內疫情仍屬高峰或高原期，有關快篩劑的銷售及實名制配送量，請指揮中心持續盤整民眾需求，視未來到貨量及庫存量調整各熱點的配送，使民眾能夠快速方便取得家用快篩試劑；此外，也請指揮中心就疫情趨勢整備足夠之抗病毒藥物，做好充足的準備。

蘇貞昌也表示，中央協助設置的大型篩檢站，目前都提供了充足的量能和方便的看診與給藥服務；而指揮中心針對民眾於快篩陽性經醫事人員診斷後得認定為確診的規劃，為保全公衛量能並使民眾儘速取得需要的藥物，他要求指揮中心進行細節討論，務必針對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程進行完整演練及規劃。