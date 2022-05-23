　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透） 

▲全球多地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

猴痘疫情蔓延歐美14國，英國預計今（23日）公布更多本土猴痘傳染病例；這波「不尋常的猴痘疫情爆發」，讓歐美各國嚴陣以待，英國政府下令確診者的親密接觸者如同居伴侶、家人或室友，應接種疫苗並待在家中最多達21天。由於歐美有對付猴痘的疫苗與藥物，因此雖然謹慎但不至於慌張。

《衛報》報導，英國衛生安全局（UKSHA）首席醫療專家霍普金斯（Susan Hopkins）指出，周末確診的病患數將會在今天公布。自從英國第一例猴痘病例在本月7日通報後，英國衛生安全局至今已辨識出20例確診病例，多數是互相發生過性關係的男性。

目前全球有超過180例懷疑或確診病例，集中在14個國家。過半病例出現在西班牙語葡萄牙。基因定序結果顯示，造成本波疫情3種不同的猴痘病毒株，都相當接近2018年和2019年從奈及利亞擴散的病毒株。

報導指出根據病例的傳染途徑顯示，猴痘病毒主要透過性交傳染，病毒透過體液、潰瘍感染，以及被汙染的物品，像是毛巾和床單被套等。如今歐洲病例增加，可能進一步擴散。

目前僅有部分猴痘病例送醫治療，大部分確診多為輕症，僅在家進行隔離，直到衛生當局確認已不具傳染力後才解隔。猴痘並非容易傳染的病毒，多數感染病例僅會出現發燒、長水皰、皮疹等，都可以在未經治療的情況下自動消退；然而對於免疫力低下的確診者，病毒可以造成更嚴重的症狀，這類對象通常為長者、孕婦和幼童。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了
李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史
Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不
「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」
大谷翔平「特大號」第9轟出爐　達成日、美職通算150轟
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

日本本州島東岸規模6地震　深度60公里

他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了

俄代表稱準備恢復和平談判　決定權在基輔手上

白宮：預計數週內允許「5歲以下幼童」接種莫德納疫苗

猴痘擴散13國「正在人傳人」！打天花疫苗有效　防護力達85％

白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

日本本州島東岸規模6地震　深度60公里

他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了

俄代表稱準備恢復和平談判　決定權在基輔手上

白宮：預計數週內允許「5歲以下幼童」接種莫德納疫苗

猴痘擴散13國「正在人傳人」！打天花疫苗有效　防護力達85％

白宮國安顧問：台灣不會列入「印太經濟架構」名單

拜登訪韓行程總盤點！美韓同盟關係迎向轉捩點　半導體成重要媒介

姨丈摸上床！趁妻小熟睡性侵15歲少女　她下體撕裂害怕叫不出聲

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

延長賽戲劇性滿貫砲　紅襪橫掃水手5連勝

李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史

唐綺陽運勢／巨蟹遇「年下桃花」天蠍請發揮幽默感！天秤注意睡眠

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

他陷火海臨死前仍緊抱3歲女！　愛女屍身完好

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

台灣不會列入　印太經濟架構名單

寵物鵝被老鷹叼走　餵奶媽裸奔相救

女coser拍照　醒來下面有男人的東西

巨乳妹IG被封　自曝和Meta員工做愛奪回帳號

俄代表稱準備恢復和平談判　決定權在基輔手上

猴痘狂傳13國　西班牙病例多去過小島群聚趴

白宮：估數週內允「5歲以下幼童」打莫德納疫苗

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」

美國砸35億下訂數百萬劑猴痘疫苗

14歲少女看病遭「強拉進產房」洩慾

更多熱門

相關新聞

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

世界衛生組織（WHO）表示，猴痘（monkeypox）已擴散全球13國、累積92起病例，根據現有的資料顯示，與有症狀病例出現密切身體接觸的人群中「正在發生人際傳播（人傳人）」，全球目前僅唯一一款Jynneos天花疫苗能夠預防猴痘，對於猴痘病毒的有效性高達85%。

美國砸35億下訂數百萬劑猴痘疫苗

美國砸35億下訂數百萬劑猴痘疫苗

猴痘疫情爆發　他稱：俄曾研究當生物武器

猴痘疫情爆發　他稱：俄曾研究當生物武器

紐約爆猴痘疑似個案　恐成美國今年第2起本土

紐約爆猴痘疑似個案　恐成美國今年第2起本土

WHO警告「全球猴痘病例」繼續爆

WHO警告「全球猴痘病例」繼續爆

關鍵字：

英國猴痘

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

李國毅IG突黑屏！經紀人證實爺爺過世

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹租屋處狂冒黑色條狀物　內行一看嚇壞

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

孟耿如認破水時「有點生氣難過」　曝孕後黃子佼1變化

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面