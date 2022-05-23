分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

▲全球多地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

猴痘疫情蔓延歐美14國，英國預計今（23日）公布更多本土猴痘傳染病例；這波「不尋常的猴痘疫情爆發」，讓歐美各國嚴陣以待，英國政府下令確診者的親密接觸者如同居伴侶、家人或室友，應接種疫苗並待在家中最多達21天。由於歐美有對付猴痘的疫苗與藥物，因此雖然謹慎但不至於慌張。

《衛報》報導，英國衛生安全局（UKSHA）首席醫療專家霍普金斯（Susan Hopkins）指出，周末確診的病患數將會在今天公布。自從英國第一例猴痘病例在本月7日通報後，英國衛生安全局至今已辨識出20例確診病例，多數是互相發生過性關係的男性。

目前全球有超過180例懷疑或確診病例，集中在14個國家。過半病例出現在西班牙語葡萄牙。基因定序結果顯示，造成本波疫情3種不同的猴痘病毒株，都相當接近2018年和2019年從奈及利亞擴散的病毒株。

報導指出根據病例的傳染途徑顯示，猴痘病毒主要透過性交傳染，病毒透過體液、潰瘍感染，以及被汙染的物品，像是毛巾和床單被套等。如今歐洲病例增加，可能進一步擴散。

目前僅有部分猴痘病例送醫治療，大部分確診多為輕症，僅在家進行隔離，直到衛生當局確認已不具傳染力後才解隔。猴痘並非容易傳染的病毒，多數感染病例僅會出現發燒、長水皰、皮疹等，都可以在未經治療的情況下自動消退；然而對於免疫力低下的確診者，病毒可以造成更嚴重的症狀，這類對象通常為長者、孕婦和幼童。