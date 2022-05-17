Omicron肆虐！醫揭恐怖死亡率　曝1殘酷現實：不要再輕敵了

▲Omicron病毒傳播力強，黃軒指出這也導致死亡率大大提升。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃品臻／綜合報導

Omicron病毒強勢來襲，除了每日新增確診數字節節攀升，中重症、死亡個案也有增加趨勢，胸腔暨重症專科醫師黃軒就引用澳洲研究發文表示，即使Omicron的重症率很低，但由於傳播速度太強、太多、太廣，導致死亡人數大大增加，更點出「Omicron病毒在你的國家，你國家死亡人數就會增加」的殘酷現實。

黃軒今（17）日在臉書粉專以《澳洲告訴我們：別輕敵了》為題發文，引用澳洲研究指出，「我們對Omicron病毒資訊一開始就引向錯誤的方向了，我們都認為Omicron病毒引發的重症低，不要擔心，但是沒有科學家出來說，『Omicron病毒在你的國家，你國家死亡人數就會增加』」。他提到，一直到最近幾個月，陸續有許多文章分享，雖然Omicron造成的重症比Delta來的低，但不代表Omicron病毒的死亡人數，一定就比Delta病毒還低。

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至於原因為何？黃軒指出，研究人員認為，是因為Omicron病毒的傳播力太強、太多、太廣了，被傳染的人數與Delta病毒相比，擴大、增加的速度太快，進而大大增加死亡人數，即使重症率只有0.3%確實很低，「但Omicron病毒一旦演變成重症，其死亡率，可能開始上升成30%～40%以上了……。」

黃軒還說明，澳洲的報告顯示，Omicron病毒的死亡率幾乎大於／等於Delta病毒的死亡率，且死亡年齡有明顯的2個分水嶺，分別是「超過60歲」與「低於18歲」的兩大族群。他引用數據指出，超過60歲的族群，Omicron病毒的死亡率為12.1%、Delta病毒的死亡率為7.8%，「Omicron病毒引發的死亡率，已經接近2倍Delta病毒引發的死亡率」。

▲Omicron病毒引發的死亡年齡有2個分水嶺。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

而對於18歲以下的未成年來說，黃軒說明澳洲的研究報告表示，「Omicron病毒死亡人數是8位，而Delta病毒死亡人數卻只有2位，家長一直很擔心小朋友，但小孩的死亡人數，真的比爺爺奶奶、爸爸媽媽還低，其實『大人的死亡人數，一直以來都比小朋友高』，成年（18歲 ～ 59歲）的大人們、爸媽們，只要萬一染上Omicron病毒，這個年齡階段大人的死亡人數不只一直是比小朋友更多，也一直是大於／等於Delta 病毒的死亡率」。不過他也提醒，Omicron與Delta相比，在Omicron肆虐期間，小朋友的死亡人數還是比較高。

另外，黃軒也寫出美國麻薩諸塞州總醫院（Massachusetts General Hospital）和哈佛醫學院（Harvard Medical School）合作的研究，「比較超過 13 萬名 COVID-19 患者在過去兩年疫情浪潮中的住院風險和死亡率，他們認為如果沒有加強劑疫苗，Omicron 並沒有比較溫和」，藉此呼籲民眾一定要去打加強劑疫苗。

黃軒在文末也貼出美國CDC最近發表的研究，接種疫苗滿2劑或3劑仍確診的病患，即使住院了，與未接種疫苗的人相比，90%的機率可以免插管、使用呼吸器或免死亡。他強調，面對Omicron來襲，真的不要再輕敵了，尤其是超過60歲又有慢性疾病者，疫苗接種3劑絕對值得。

．本文由黃軒醫師授權引用。