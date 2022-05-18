掀裙問女護師「有丁字褲嗎？」　63歲婦產醫「不死鬼」下場曝

▲台中狼醫開車時，竟伸手掀護理師裙子表示想看內褲。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名63歲郭姓婦產科醫師，被女護理師小君（化名）控訴在搭乘電梯時，被其從後面環抱後抬起；又在某次乘車時，遭郭男掀裙問「妳有丁字褲嗎？」、「我送給妳啦」等，小君不堪騷擾提告。一審依2個強制罪判6月，得易科罰金，上訴二審，台中高分院認為量刑無不當駁回。

判決指出，郭男為台中某婦產科診所之負責人及醫師，於2020年2月12日時，與小君至社區訪視長照病人，兩人搭乘電梯時，郭男詢問對方「妳到底幾公斤啊？沒有40公斤的樣子」，下秒突然從後方將小君抱起，使其膝蓋彎曲離地，過程約1秒鐘。

沒想到，郭男又於同月24日上午8時許，駕車搭載小君訪視居家病人時，不時與小君談論女性性器官，並展示照片，還詢問小君關於性感內衣褲的問題，表示「想看一下內褲」後竟突然伸手掀裙，還強調自己詢問內衣問題是打算親自買給她，小君數次婉拒，郭男仍執意說「對你好阿，疼你阿！不喜歡喔？」事後小君蒐證向郭男提告。

審理時郭男表示，背後抱前之前有事先詢問過，經其同意才做，「員工是老闆的資產，我也不會去傷害她，所以過程中我都是在維護員工。」車中談論性器官、掀裙，是因為小君有請他裝設避孕器，且為瞭解其陰道出血原因，才會問她穿什麼材質的內衣褲，並沒有掀裙。辯護人則是辯稱，小君過程沒有任何反抗、閃躲，應無強制一事。

經查電梯監視器畫面，以及車內錄音，都清楚記錄下郭男犯行，又小君曾傳訊好友，「我有跟妳說他禮拜一做什麼事吧嗎。已錄下。應該錄個兩個禮拜就夠了吧。欸如果之後好死不死只有我們單獨上班。」等語，可見小君懼於單獨與郭男上班，且隱忍不發持續蒐證，因此不採信郭男辯詞，一審依2個強制罪，判有期徒刑6月。

郭不滿上訴，辯護人認為郭男與小君的和解金額相當高，已明顯有悔悟的意思，望宣告緩刑，台中高分院考量犯後否認犯行，態度非佳，量刑亦屬妥適，應予維持，駁回上訴。