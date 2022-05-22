衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日上午因為身體不適、咳嗽等症狀，快篩結果呈現陽性，中午到聯合醫院仁愛院區PCR，引發外界熱議。台北市副市長黃珊珊下午表示，市政指揮工作仍交給柯文哲處理，目前指揮官不會有任何改變，不過自己有提醒柯文哲要多吃一點維他命，相信柯文哲醫生背景與醫生陳佩琪照顧下，應該沒有很大的問題。

黃珊珊22日下午視察松山機場篩檢站，而衛福部醫福會執行長王必勝則在現場，兩人一同進行意見交流與討論。視察行程結束前，黃珊珊與王必勝兩人互相道謝，黃珊珊先是咳嗽了一聲，接著稱「我們市長（柯文哲）確診了。」王必勝則點頭回應。

不過，被問及柯文哲快篩陽性後的狀況為何？黃珊珊於會後受訪時說明，柯文哲今天喉嚨不舒服，因此有做採檢，目前正在等PCR結果。而台北市衛生局22日下午召開記者會時，被問到有關柯文哲PCR結果，衛生局專委紀玉秋稱「個人個資不得洩漏」。

黃珊珊表示，自己有用LINE與柯文哲對話，對方應該狀況輕微、但有一點症狀，已有說明要注意喉嚨痛的部分，也提醒要多吃一點維他命，「我想他自己是醫生，還有陳（佩琪）醫生的照顧，應該沒有很大的問題。」

至於北市府防疫指揮官由誰代理？黃珊珊回應，台北市政府的工作不會因為市長確診而受影響，柯文哲一樣採居家辦公模式，因為大家都已經非常習慣，自己確診時也每天在家工作，目前仍會正常視訊會議，「市長（柯文哲）還是目前的指揮官，這不會有任何改變，也不會影響任何市政運作。」

黃珊珊提及，正常公開活動能取消的就暫時取消，若無法取消則請代理人，目前還會再做安排，但指揮相關決策仍由柯文哲處理。

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）