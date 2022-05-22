下週全民快篩陽＝確診！陳時中曝快篩到貨進度：平均每人可篩10幾次

記者嚴云岑／台北報導

快篩實名制庫存越剩越多，指揮中心公布最新數據，昨日有超過85%藥局沒賣完，完售率最高的新竹市也剩下4成多。但隨著快篩陽性視同確診上路，快篩需求勢必增加。指揮官陳時中表示，本月會到貨1.7億劑，下個月底將到貨3.4億劑，「平均每個人可以篩10幾次」，有需求的民眾一定用得到。

快篩實名制鋪貨方式調整，指揮中心今（22）日公布截至中午剩餘數量，完售家數剩下240家，今日可販售達69萬人份。截至昨晚11點完售藥局只有14.3%，以各縣市來分，昨日完售率最高的為新竹市，完售率達59.5%，但仍有4成沒賣完。

指揮官陳時中今在記者會中宣布，快篩陽性視同確診「下週起全民適用」，北北基桃84個篩檢站將轉型作為醫師診斷、給藥地點，屆時若有症狀但快篩陰性者，不用到醫院掛號就可到篩檢站做PCR確認，快篩陽性者也可在此判定領藥。

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依據指揮中心統計，北北基桃原本有84處篩檢站，每天可做4萬5000件PCR，桃園新設3點可再提供1500件量能，增加篩檢量21%。新設的9大篩檢站中，以自由廣場利用率最高，之後PCR需求減少後，將轉型作為判定、領藥據點。

不過，陳時中也提到，快篩不需要天天篩，只有相關接觸風險或有症狀再篩檢，才比較符合需要。而原定下周上路的快篩實名制，也因貨量盤點與衝高第一輪覆蓋率為由，暫延到6月上路。