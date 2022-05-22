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大陸 大陸焦點 特派現場

汽車廣告侵權恐波及劉德華　律師：舉證「這件事」可解套

 記者任以芳／綜合報導

香港天王劉德華為大陸奧迪汽車擔任代言人，廠商昨21日配合當天節氣「小滿」發布宣傳影片。結果，不到一天遭人檢舉廣告文案涉嫌抄襲，粉絲也很擔心這件事情是否波及劉天王。大陸法律專家表示，「如果劉德華先生能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。」

大陸一汽奧迪車商昨21日發布一則以小滿節氣為主題的廣告片，長達2分10秒內容由天王劉德華代言，立刻引起關注。結果，一名抖音網友北大滿哥跳出來指控，奧迪商業廣告文案完全抄襲他去年5月21日為「小滿」錄制的一段視頻，導致很多不明情況的網友留言罵他「盜用」。

▲▼ 大陸一汽奧迪汽車廣告涉嫌抄襲，恐影響劉德華聲譽 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼ 大陸一汽奧迪汽車廣告涉嫌抄襲，恐影響劉德華聲譽 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲ 大陸一汽奧迪汽車廣告涉嫌抄襲，恐影響劉德華聲譽 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

比對兩者影片，劉德華的開場白，「今天是二十四節氣的小滿...有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿....」、「...小滿代表了一種人生態度，就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美。」兩段視頻對比，這段文案與北大滿哥的原話完全一樣。

北大滿哥是大陸抖音網紅，粉絲有300多萬。他說，這已經不是自己第一次被人完整抄襲。

陸媒《澎湃新聞》報導稱，北大滿哥也表示，「相信德高望重的劉先生一定不會來我的短視頻，一個字一個字地扒文案再去發商業廣告，所以是誰扒的，誰就站出來幫他做一個解釋。」

究竟爭議視頻是否構成侵權，有誰該負責？知產專業律師、北京市京都律師事務所合夥人常莎表示，北大滿哥視頻中的文字部分為其獨創，作為獨立作品依法受著作權法保護，未經著作權人許可擅自使用構成侵權。

常莎同時表示，劉德華先生雖然出演該奧迪廣告，且由其陳述全部廣告文案，但按行業慣例，廣告文案本身應當不是劉德華先生本人創作的。如果劉德華先生能夠證明其對廣告文案的不知情，則不與奧迪構成共同侵權，無需承擔侵權責任。

公開資料顯示，奧迪聲明提及的M&C Saatchi上思廣告是全球最大的獨立廣告代理公司之一，集團在倫敦交易證券所上市。由廣告傳奇人物薩奇兄弟創建。目前上思廣告在全球主要市場有29間分支機構，雇用3000多人。上思中國的辦公室位於上海和香港，由創意人和品牌管理人員聯手運營。

▼劉德華汽車廣告被控抄襲文案，官方下架影片道歉。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉德華汽車廣告被控抄襲文案，官方下架影片道歉。（圖／翻攝自微博）

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