人妻騙交往掏空小王　他連父告別式都缺席…怒押深山恫「砍頭」

▲人妻裝單身跟癡情男交往，還將對方錢全部花光，男子發覺受騙後將人強押至山區，恐嚇「砍頭」。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名黃姓人妻隱瞞自己已婚身分，與網路認識的陳男交往，人妻不斷向男子拿錢，甚至將他戶頭內的錢全部花光，男子才發覺受騙，氣得到人妻家中將她強押至南投山區的父親墳前，要求她對先前因照顧她而未能出席父親告別式一事給個交代，恐嚇要拿鐮刀「切下她的頭」，南投地院依妨害自由罪處陳男6月徒刑；陳男也不甘被騙光積蓄提告求償，法院判人妻須賠86萬餘元；人妻丈夫在得知戴綠帽後，也對妻求償，獲賠25萬。

黃姓人妻2019年1月間在網路上認識陳男，但她隱瞞她已婚進而與男子交往，癡情的陳男誤以為對方是可以步入禮堂的對象而全心付出，不斷給予生活費，甚至在人妻要求幫忙保管提款卡時也不疑有他，不料女子竟私下將他戶頭內金額盜領一空；且人妻曾對他表示不小心懷孕，墮胎後身體不適，陳男因心裡愧疚選擇去照顧她，缺席了父親告別式。

男子發現人妻開始冷淡、迴避，心急趕到人妻位於桃園的住處查看，她才承認她已結婚，也沒有什麼為他懷孕墮胎的事，且已經將男子給的錢、盜領來的錢全部都花光殆盡，陳男才驚覺到頭來全是一場空。

陳男心中由愛轉恨、將人妻騙上車後，往南投方向行駛，途中人妻發覺不對勁，不願跟男子離開，拉車門意圖跳車，男子快手將人壓回座位限制住行動，並詢問人妻家人的住處與工作資料，她不肯說，男子竟在高速公路上急煞，說「在高速行駛下衝撞，人還是會受傷的」。

而到達南投一處偏僻山區後，男子強拉人妻下車並恫嚇「這裡晚上妖魔鬼怪很多，還有很多蛇」，使得人妻因害怕而不得不跟著他走，陳男並要求人妻對於先前為了陪她，連父親告別式都未能出席一事給個交代，不料陳男聽了人妻的辯解後更是氣炸，情緒激動地說「父親墳墓那裡有鐮刀很利，一切頭就會斷，想一想要如何回答」。

人妻當下驚恐不已，為了安撫好陳男情緒而頻頻認錯，陳男才載著她下山，途中人妻假稱想上廁所進到超商，趕緊向店員與客人求教報警，警方獲報趕抵現場才將人妻救出，結束約4個小時的驚魂記。

人妻事後提告，南投地院認為男子未以和平理性的方式處理糾紛，將人強制從桃園載到南投，並不斷言語肢體恐嚇，使女子身心受創；但考量男動機出於女子欺騙她未婚，使得對她掏心掏肺付出，犯後也坦承犯行，依妨害自由罪處陳男有期徒刑6月，可易科罰金。

另外，陳男不甘人財兩失、落得兩頭空，向人妻提出賠償交往期間花費與帳戶內存款，近日台中地院民事判決也出爐，人妻須賠86萬餘元，可上訴；而人妻的丈夫崩潰得知被戴綠帽，也憤而提告求償，最後法院判妻子需賠25萬定讞。