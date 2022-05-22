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醫師娘天天激戰183業務　初見面就開房！熱戀3個月驚：Baby我中了

▲性,性病,保險套,性事,上床。（圖／翻攝自pixabay）

▲楊女和藥廠業務乾柴觸動烈火，一發不可收拾。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

高雄一名楊姓醫師娘在婚後與丈夫育有3女，但時間久了對婚姻乏味想尋求新鮮，竟然在接受從未碰過面的藥廠業務邀約後，見面第一次看小自己4歲的對方身高183又帥氣，當天就開房上床，之後更天天約會激戰，3個月後楊女懷孕，在車上和閨蜜傾吐心事，結果被丈夫從行車紀錄器發現2人對話，氣得怒告藥廠業務陳男求償100萬元，一審判陳須賠35萬元。

楊女與丈夫在2007年結婚，婚後育有3女，但兩人關係不睦，楊女在2020年認識藥廠業務陳男後，就在7月至同年12月間和對方多次約會、出遊過夜、開房間激戰樣樣來，最後是在車上與閨蜜傾吐對自己丈夫的不滿以及對陳男新鮮強烈的激情，一切都被行車紀錄器記錄下來，才讓這樁婚外情曝光。

楊女除了告訴閨蜜陳男是71年次，小自己4歲以外，還說如果掙脫現在的婚姻，也不會想跟陳男結婚，若是掙脫不了現在的婚姻，老的時候幫丈夫推輪椅時，也會把輪椅推到樓梯口，「啊手沒力。而且我早就跟我3個女兒講，以後我是不會跟妳爸在一起的。」

閨蜜接著問楊女為什麼可以瞞過丈夫和陳男一同出遊，還在外面住2晚，楊女回答自己是利用和丈夫吵架負氣離家，趁機與陳男出遊。此外她還甜蜜說起和陳男約會，每次一上車就是熱吻，「就很熱戀啊，每次都這樣子親，然後一直這樣摸妳的臉一直摸妳的臉」，當被問到上次和丈夫這樣子親是什麼時候，楊女則果斷回答「上輩子」。

楊女更表示雖然對方是藥廠業務，但家裡很有錢，「等他陷更深，可以吃乾抹淨」，她接著說更擔心自己懷孕，因為一次排卵期和陳男發生性關係，「他好像有不小心...」。之後她傳LINE給陳男，「Baby，我中了」，表示她已經懷上陳男小孩。楊女也會在LINE訊息中和陳男互稱「北鼻」和「寶貝」。

楊女丈夫在庭上提出行車紀錄器和LINE訊息作為證據，但求償案審理時陳男卻表示，「知道楊女這個人，也見過面，但並不熟識」，也沒有和對方有逾越一般男友交往分際的行為，同時主張配偶權不是《憲法》或法律上的權力，楊女丈夫以配偶權受侵害為由求償，缺乏依據。

一審法官審閱相關證據資料，認定確實能證明楊女和陳男間已逾越一般男女交往分際，而且通姦除罪化不違反民事方面的求償，審酌陳男藥廠業務月薪7萬元，一審判賠35萬元，全案可上訴。

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