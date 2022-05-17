北投大樓凌晨火警！看護找不到7旬翁超緊張　原來已被鄰居救回家

▲台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市北投區17日凌晨1時許，文林北路16巷一棟社區大樓發生火警，濃煙伴隨火舌從屋內冒出，屋內一對七旬姐弟及一名看護發現後趕緊報警。警消到場，一度獲報有人受困屋內，所幸火勢撲滅後，入屋搜救發現疑似受困的民眾已求助鄰居脫困。現場燃燒面積約10坪，確切燃燒原因有待後續調查釐清。

▲警消到場發現2樓後側有火舌竄出，立即拉水線灌救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火地點位於大樓2樓，平日住著一對年約7旬的姐弟，2人行動不便由一名外籍看護照顧。起火時外籍看護利用輪椅協助姐姐下樓避難，而弟弟則難耐濃煙，自行到對面鄰居家避難，但看護返回時發現屋內已滿佈濃煙，以為弟弟還在受困屋內，嚇得趕快跟警消求救。

警消得知有人受困，不敢大意，馬上拉水線入屋灌救，並進行搜索，最終在起火戶的對面住戶發現有4人就地避難，其中1人就是該名疑似受困的弟弟。由於社區大樓一度濃煙密佈，警消在確認其餘住戶狀況平安下，請民眾在原地就地避難，有部分民眾走到陽台拿手電筒對外求救。

▲有住戶到陽台拿手電筒對外求救。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第四大隊副大隊長陳勇安表示，警消於1時39分獲報，陸續出動20輛各式消防車、2輛救護車及58名警消到場，並於大樓後側2樓發現火煙。警消拉水線灌救後迅速撲滅火勢，並成功救出12人、疏散32人，所幸無人受困傷亡，初步研判為電線走火，燃燒面積約10坪，確切起火原因有待釐清。