　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投大樓凌晨火警！看護找不到7旬翁超緊張　原來已被鄰居救回家

▲▼台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市北投區17日凌晨1時許，文林北路16巷一棟社區大樓發生火警，濃煙伴隨火舌從屋內冒出，屋內一對七旬姐弟及一名看護發現後趕緊報警。警消到場，一度獲報有人受困屋內，所幸火勢撲滅後，入屋搜救發現疑似受困的民眾已求助鄰居脫困。現場燃燒面積約10坪，確切燃燒原因有待後續調查釐清。

▲▼台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消到場發現2樓後側有火舌竄出，立即拉水線灌救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火地點位於大樓2樓，平日住著一對年約7旬的姐弟，2人行動不便由一名外籍看護照顧。起火時外籍看護利用輪椅協助姐姐下樓避難，而弟弟則難耐濃煙，自行到對面鄰居家避難，但看護返回時發現屋內已滿佈濃煙，以為弟弟還在受困屋內，嚇得趕快跟警消求救。

警消得知有人受困，不敢大意，馬上拉水線入屋灌救，並進行搜索，最終在起火戶的對面住戶發現有4人就地避難，其中1人就是該名疑似受困的弟弟。由於社區大樓一度濃煙密佈，警消在確認其餘住戶狀況平安下，請民眾在原地就地避難，有部分民眾走到陽台拿手電筒對外求救。

▲▼台北市北投區一棟社區大樓發生火警，一對高齡姐弟由一名外籍看護照顧，其中弟弟一度被誤傳受困火場，所幸為虛驚一場。（圖／記者游宗樺攝）

▲有住戶到陽台拿手電筒對外求救。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第四大隊副大隊長陳勇安表示，警消於1時39分獲報，陸續出動20輛各式消防車、2輛救護車及58名警消到場，並於大樓後側2樓發現火煙。警消拉水線灌救後迅速撲滅火勢，並成功救出12人、疏散32人，所幸無人受困傷亡，初步研判為電線走火，燃燒面積約10坪，確切起火原因有待釐清。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北投大樓凌晨火警！看護找不到7旬翁超緊張　原來已被鄰居救回家

快訊／通緝犯進基隆看守所2天　突身體不適「送醫搶救不治」

「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝

快訊／桃園大溪國道3號「2轎車事故」　現場車流回堵

桃園14歲國中女車禍被撞飛…搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

板橋麵包店慘遭黑衣人一天砸店2次　家長帶小孩目擊嚇壞

偽單身狂追OL喊「直接讓妳懷孕」　她暈船被拍性愛片還得賠正宮

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

北投大樓凌晨火警！看護找不到7旬翁超緊張　原來已被鄰居救回家

快訊／通緝犯進基隆看守所2天　突身體不適「送醫搶救不治」

「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝

快訊／桃園大溪國道3號「2轎車事故」　現場車流回堵

桃園14歲國中女車禍被撞飛…搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

板橋麵包店慘遭黑衣人一天砸店2次　家長帶小孩目擊嚇壞

偽單身狂追OL喊「直接讓妳懷孕」　她暈船被拍性愛片還得賠正宮

夫妻吵架他衝廚房持刀自鎖房內　警消破門噴辣椒水救回失控男

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診...法醫相驗曝死因

快訊／士林5樓民宅火警　1人躺浴室「救出已成焦屍」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

NBA東、西區冠軍賽賽程出爐　勇士15年前交手達拉斯結局超驚奇

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒刑

AV女優面試內容超私密　16歲破處一日7戰「全身都是敏感帶」

8歲兄妹披塑膠袋冒雨走20公里　只為開學前做1次免費篩檢

今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天時間曝

PLG職籃「電眼女神」　鋼鐵人千芮竟是HBL最正吉祥物

法國30多年來首位女總理　馬克宏任命勞工部長出任閣揆

北約證實邀喬治亞參與6月峰會　料激怒俄羅斯

土耳其總統：不會答應瑞典和芬蘭加入北約

女童窗邊玩耍...抬頭驚覺不對勁　下秒從2樓墜落他伸手帥氣接住

社會熱門新聞

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

桃園發燒男呼吸喘送醫8小時亡　PCR陽性確診

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

麵包店疑與鄰居起糾紛　遭2黑衣人1天砸店2次

人妻偷吃嬌喊「今天射2次」：愛老公　人夫綠炸怒告

即／桃園男排實名制快篩竟猝死

通緝犯進基隆看守所　突身體不適送醫不治

士林民宅火警　浴室1人已成焦屍

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

狗爬式狂歡遭前男友偷拍　她怒告：不是每次都可以

偽單身狂追OL！她暈船被拍性愛片還得賠正宮

50歲護理師開「超狂條件」徵婚　媒人婆也嚇一跳

他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前間崩落險活埋

更多熱門

相關新聞

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

愛兒火警嗆死　雙親質疑這兩人涉案結果曝

台北市松山區去年發生1起旅館火警事件，20歲男子嗆傷送醫不治，雖現場無外力介入痕跡，但父母崩潰不信乖兒子會輕生，質疑與兒子一起入住的張姓男子，和起火前10分鐘離開旅館的少女，涉嫌共謀殺人，但台北地檢署傳訊相關證人調閱病歷，無事證顯示他殺，16日處分張男不起訴，少女交由少年法庭調查。

即／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防20車47人馳援

即／汐止山區靈隱寺竄火煙　消防20車47人馳援

鶯歌老公寓大火　出租套房救出7人

鶯歌老公寓大火　出租套房救出7人

防疫假高中生與媽困火場　爸爸隔空指引逃生

防疫假高中生與媽困火場　爸爸隔空指引逃生

金門自小客翻車　駕駛「濃濃酒味」慘了

金門自小客翻車　駕駛「濃濃酒味」慘了

關鍵字：

北投區火警外籍看護受困

讀者迴響

熱門新聞

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

忙到半夜！醫00：56「LINE約視訊看診」　確診病患竟秒回

韓女星閃婚1年爆「被打到送醫」！IG留恐怖暗示：救救我

「倉鼠倒花盆」　脊椎全斷過1夜

南韓「最愛的台灣人」排行出爐！他看第3名興奮：動圖太有名

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面