醉男討酒遭刺走1km倒血泊亡　「致命死因」讓母求償191萬吞敗

▲林姓男子被民眾發現倒臥路旁血泊中送醫不治，林母對刺傷他的男子求償191萬結果出爐。（圖／大園警分局提供）

記者蔡怡萍／桃園報導

林姓男子去年3月4日晚間走到一間檳榔攤討酒喝，1名李姓男子因不滿林男吵鬧吆喝而發生口角，持破酒瓶刺傷林左手臂內側，林受傷後沿路滴血走了近1公里，才被路過民眾發現倒臥血泊中，失血過多送醫不治。林母對傷人的李男求償191萬餘元，但法醫驗屍後發現主要死因為中毒性休克，法院因此判林母敗訴。

▲林男倒臥血泊中經送醫後不治。（圖／大園警分局提供）



去年3月4日深夜，46歲林男被民眾發現倒在桃園觀音區金橋路上，身旁留有大片血跡，緊急送醫後仍失血過多死亡。警方調閱監視器並沿著血跡判斷林男行走路線，查出林男在當日晚間曾到中山路一段上一間檳榔攤，朝裡面的酒客討酒喝，其中1名李姓男子因不滿林男騷擾而發生爭執，持破酒瓶與林扭打後返回繼續飲酒，當時已酩酊大醉的林男疑似沒發覺左手臂內側遭刺出傷口滴血，就徒步自行離開。

林男母親對李男提出求償告訴，包含喪葬費、撫養費與撫慰金等共191萬餘元；李男對請求金額雖無意見，但否認有持酒瓶傷害林男的事，不知道他的手臂怎麼受傷的，但承認有將林從地上拉起來，願意在能力範圍內負賠償責任。

▲林男因討酒喝不成反遭割傷，深夜徒步離開沿路滴血倒臥路邊。（圖／大園警分局提供）



法醫相驗遺體後發現，林男體內除有高濃度酒精，還有鎮靜安眠藥及其代謝物，與酒精發生加成毒性作用，因此導致最後死因由出血性休克轉為中毒性休克，手臂雖有出血、但未達直接致死的程度。

林母也表示，兒子平時每天都會喝一瓶藥酒，高血壓與思覺失調症也都有在吃藥控制，桃園地院認為林男主要在酒精與鎮靜安眠藥物雙重作用下，引發出血性休克及中毒性休克死亡，李男傷害的行為並無相當因果關係，於是駁回林母求償，仍可上訴。

