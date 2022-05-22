美日峰會聯合聲明擬寫入「延伸威懾」　抗衡中俄

▲ 拜登將前往此次亞洲行第二站。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登現正出訪南韓，下一站將前往日本，預計23日會晤日本首相岸田文雄。消息人士透露，雙方已經基本決定，將在會談中確認美國以核武保障日本安全的「核保護傘」重要性，聯合聲明擬寫入「延伸威懾」，加強美國以核武及常規戰力參與日本防衛，進一步強化美日同盟，與擁有核武的俄羅斯、中國抗衡。

根據《共同社》，有鑑於俄國總統普丁核威脅之下，對核攻擊的憂慮蔓延全球，岸田認為，有必要與和拜登一同展現對「核保護傘」的重視，除主張不擁有、不生產、不引進核武的「無核三原則」，也將以延伸威懾為後盾，力爭維持與中俄的力量平衡，緩解國內不安情緒。

延伸威懾指的是擁核國家明確表示以核武及常規戰力保護盟國的意願，使敵方放棄攻擊。美日關係消息人士透露，拜登有意在23日的會談提及此事，預計向岸田表達美方以包括核武在內的所有戰力威懾的決心。繼拜登去年4月與時任日相菅義偉的峰會，此次會談聯合聲明料也將寫入加強延伸威懾相關內容，二國外交部門正朝此方向協調。

岸田則預計在會談中向拜登說明他努力實現「無核武世界」的態度，表達在為克服嚴峻的安全環境而加強延伸威懾的同時，也將從中長期觀點出發，推動核裁軍及核不擴散。

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