馬祖國中會考「84人報考、2人補考」　縣府送點心盒為考生加油



▲馬祖國中會考共84人報考，2人缺考，由馬祖高中主辦。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

國中會考於21、22日登場，馬祖考區由馬祖高中主辦，報考人數為84人，首日兩人缺考，已安排參加6月4日、5日舉行之補考。副縣長王忠銘也在會考第一天抵達考場，除視察防疫狀況，並分發點心盒給考生，替他們加油打氣。

連江縣府表示，因應疫情嚴峻，為維護考生健康，採取高規格會考防疫措施，於校門口消毒及全面量測所有考生及試務人員體溫，並要求所有考生全程配戴口罩，且不開放陪考。

昨(21)日副縣長王忠銘、教育處長陳冠人等人一早即抵達馬中考場督導及視察各考場，縣府並致贈考生餐盒點心，替考生加油打氣，傳達祝福與加油之意，整體考場秩序良好。

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今(22)日尚有自然、英語(閱讀)及英語(聽力)，縣府呼籲考生繼續遵守防疫規定，減少出入人潮密集場所並隨時配戴口罩，密切注意身體狀況。

教育處表示，今日考試結束後，教育部預計下午公布試題本及參考答案，若對試題有疑義，可於5月23日到25日申請釋復，預計5月26日公布釋復結果。會考預計於6月10日開放網路查詢成績，並寄發成績單。6月12日到13日開放申請複查成績。