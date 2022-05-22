快訊／彰化會考再添1考生發燒　185缺考

▲學校清消。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國中教育會考今(22)日進行第二天考試，彰化今年應考人數為10,558名考生，受到疫情影響，昨天下午南彰化第二備試場一名居隔學生發燒，今天再出現1名考生昨晚因出現身體不適，確定無法應試，最新缺考人數攀升到185人，在第二備試場監考老師們裝穿隔離衣、戴手套、面罩，噴消毒水監考，非常辛苦。

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▲監考老師著裝防護裝備監考。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣內有14間學校設為會考考場，昨天下午大約1點多，一名居隔考生因發燒，經校方通報，在健康中心緊急快篩為陽性，即由家長接回隔離；昨晚8點多，一名學生家長告知小孩發燒身體不適，今天確定無法應試必須參加補考。

為了居隔應試考生，學校的監考老師進入考場內得全部穿上防護衣，戴口罩、手套及面罩，嚴禁上廁所喝水，把自己包得密不通風，在進入考場前還得全身前後上下噴上防疫酒精，出考場後還得立馬脫下，再噴上酒精才能進休息室，此時全身早已經汗流浹背，非常的辛苦。

教育處最新統計，今天第一節考自然，包括確診無法參加考試的學生，總計有185名考生缺席，1人提前翻開題本違規，1名個別報名應試考生在受訪時說，今年的考題難易度適中，但還是提醒考生務必戴好口罩做好防護。



