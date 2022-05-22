「快篩陽=確診」明起新增2對象！最新防疫QA一次看　居家就醫再放寬

▲快篩陽視同確診政策，再新增2類對象。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心宣布，明（23日）起，原住民、離島地區居民適用「快篩陽＝確診」政策，加上居家檢疫、居家隔離、自主防疫、65歲以上者，共有6類對象符合規定；為便利民眾看診，更開放居家照護患者「同住確診親友」陪同就醫，但事前得與衛生局報備。新制上路，看診領藥流程是什麼、注意事項及限制有哪些？《東森新媒體ETtoday》整理最新防疫QA，一解民眾疑惑。

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▲指揮中心新增原住民及離島居民適用「快篩陽＝確診」政策。（圖／指揮中心）※點圖放大

Q1：快篩陽性＝確診，哪些人適用？

A1：居家檢疫、居家隔離、自主防疫對象、65歲以上長者，若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。自明日起，也新增原住民、離島居民適用。

此外，居檢、居隔、自主防疫對象若為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但因故接受檢測者，經醫師評估達醫病共識後，也可視為確診，並請醫師進行通報程序。

Q2：快篩陽性後流程是什麼？

A2：

居家隔離、居家檢疫、自主防疫、原住民、離島居民

可透過遠距門診、視訊診療評估，或委由親友帶健保卡及快篩檢測卡匣／片至責任醫療院所由醫師確認；達成共識者由醫師通報上傳，未達共識者可聯繫當地衛生局進一步安排PCR。

65歲以上且非前述5類對象

建議優先採取遠距醫療看診，經醫師通報確診後，即可評估給藥。有疑慮需親自前往醫院或採檢站PCR者，則應遵守指揮中心最新就醫指引，途中勿搭乘交通運輸工具，可自行騎車開車、步行、或由親友接送。

一般民眾

一般民眾不適用「快篩陽＝確診」新制，仍需前往指定採檢地點PCR後，才可認定為確診，途中亦不得搭乘大眾運輸工具。

Q3：確診後採居家照護，怎麼領藥、看醫生？

A3：可透過「健康益友APP、居家照護醫療團隊、健保行動快易通」預約看診，待醫師開立處方箋後，請藥局領藥送到府；也可由「非居家隔離」親友至配賦醫院防疫門診代為看診、或「電話問診」評估使用口服抗病毒藥物。

另外，為了因應疫情急迫性，指揮中心也「開放確診的同住親友陪同就醫」，但須要先與衛生局聯繫，全程戴口罩，報到時也要主動告知院所為確診個案。

Q4：前往診所判別結果前，有什麼要注意的？

A4：無論您是65歲以上長者或親友委託前往認定，請將陽性快篩試劑「以夾鏈袋或塑膠袋密封完整」。指揮中心指揮官陳時中提醒，不要空空帶著或僅用衛生紙、手帕包好，「因試劑上有唾液，唾液可能是汙染物，對大家很危險。」

指揮中心也公布5大就醫指引：

1. 正確戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

2. 遵循院所規劃之就醫動線與流程。

3. 報到時主動告知院所抗原檢驗結果。

4. 避免與他人交談，除補充水分外，避免飲食。

5. 避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。

Q5：所有試劑都適用「快篩陽=確診」嗎？

A5：經過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）的快篩試劑才可做為判別工具，其中包含經核准通過的鼻咽快篩及唾液快篩。

而國內目前也開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。核准快篩試劑名單，可前往食藥署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

Q6：什麼條件才可以住院或去集檢所？

A6：

醫院

僅限中重症、出生<3個月且有發燒症狀，以及其他疾病經醫師評估有住院需求者才可收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，70歲（含）以上，懷孕≥36週，65～69歲之獨居確診者，出生3～12個月高燒超過39度者，皆送往加強版集中檢疫所／防疫旅館，但設有後送就醫的綠色通道。不過，經醫療人員評估適宜者，得居家照護。

居家照護

年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件之無症狀／輕症確診者，採居家照護。不符合條件者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。