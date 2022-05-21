確診狂飆！雇主嘆員工相繼請假　桃園勞動局：應予准防疫假

▲桃園市勞動局表示，防疫照顧假雇主應予准假，並禁扣全勤獎金。（圖／資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

確診者狂飆，儘管桃園中小企業主嘆員工相繼請「居家隔離假、防疫照顧假」，致「許多工作被迫停擺」！市府勞動局表示，桃園市高國中、小及公幼於5月23日至29日暫停實體課程改採遠距教學，勞工如有親自照顧在家接受遠距教學之12歲以下學童需求，家長其中1人得向雇主申請「防疫照顧假」。

另桃園市於5月份始陸續安排國小學童接種COVID-19疫苗，勞工有6至未滿18歲子女，接種疫苗後如有不良反應之情形，自接種當日起算3日，家長其中1人亦得申請防疫照顧假。

勞動局呼籲，防疫照顧假雇主應予准假，不得視為曠工，或強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分，如有不給假或扣發全勤獎金，則可能違反勞動基準法之規定，另防疫照顧假期間是否給薪可由勞雇雙方協商。

另外，如勞工確診新冠肺炎，隔離期間得向雇主請普通傷病假，請假期間雇主應折半發給工資；另勞工經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫，以及為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，得請防疫隔離假。

勞工請假期間如尚未取得隔離通知書等證明文件，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果，向雇主請假，雇主可先准假，再請勞工事後補附請假證明。勞工可於請假結束後30日內(最後請假日之翌日起算30日內)，向雇主補提隔離通知書等證明文件，雇主收取前述證明文件後應予准假。