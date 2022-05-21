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社會 社會焦點 保障人權

為非作歹32年！資深惡盜「欠錢繳房租」　持刀搶價值12萬保健品

▲▼小偷，強盜，竊賊，闖空門，恐嚇，偷竊。（圖／免費圖庫pixabay）

▲鄭姓保全沒錢繳房租，竟持水果刀搶劫楊女，得手包包內價值12萬的583包保健食品，7小時內落網。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名擔任保全的鄭姓男子因缺錢繳房租，見一處工作室內只有楊姓女子一人，竟持水果刀闖入屋內，一手掐脖、一手用刀抵住楊女頸部，恐嚇「如果你錢不拿出來，我真的用刀砍下去」，得手一只裝有583包保健食品的包包，市價達12萬，橋頭地院依強盜罪，處鄭男有期徒刑7年4月。

判決書指出，鄭姓男子平常擔任保全，因積欠了租屋費用未繳，2021年2月18日午間在路上遊蕩尋找下手目標，隨機挑選了一間工作室擅自入內後，對店主楊女以手掐脖，又以隨身攜帶的水果刀抵住她頸部，並喝令「錢趕快拿出來」、「如果你錢不拿出來，我真的用刀砍下去」，楊女害怕不敢抵抗，只能眼睜睜看鄭男拿走桌上一只裝有12萬商品的尼龍包後逃逸。

頸部受挫傷的楊女連忙報警，警方7個小時後將鄭男逮捕到案，並扣得犯案所用水果刀，幸好遭搶的包包與保健食品還來不及被變賣，全數尋獲，鄭男依強盜罪起訴。

法院審理時，鄭男主張因房租到期、缺錢繳納，在沉重經濟壓力之下才臨時起意作案，雖持刀但沒有傷人意圖，事後也坦承犯行向楊女道歉，雙方已達成和解。

但法官認為，犯案用水果刀抵住頸部，若掙扎間不小心足以造成重大傷害，且取走價值12萬商品若未尋獲，勢必將導致女子財產不小的侵害，遭闖入搶劫也已對她造成心理巨大陰影與壓力；再者，鄭男早在32年前開始就有多次恐嚇取財、贓物、詐欺、毒品、攜帶兇器竊盜等前科，前案執行完畢也不到5年，就又犯下本案、反省力薄弱，因此依強盜罪，累犯，判處有期徒刑7年4月，可上訴。

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