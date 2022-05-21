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社會 社會焦點 保障人權

收警政署長「英文信」指他資助烏俄戰爭　警：當然是假的！

▲▼男子接到警政署長公文，因貨物中被查獲現金，可能涉及資助烏俄戰爭，要繳3500英鎊當報關保證金。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子接到警政署長英文電郵，因貨物中被查獲現金涉及資助烏俄戰爭，要繳3500英鎊當保證金。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，1名男子4月份收到海外快遞的電子郵件，裡面還夾帶署名台灣警政署署長的英文公文，內文表示，因在寄送貨物中夾帶現金被警政署查獲，認為可能涉及資助烏俄戰爭，所以要繳交報關費用3500元英鎊（約台幣10萬元），保證現金並非資助金，否則貨物就要被沒收。

警方調查，彰化的張姓男子向警方諮詢，在4月間收到一封自稱海外快遞公司寄來的電子郵件，整篇內容以英文寫成，且下面還署名「警政署長」陳家欽的英文命字拼音，並聲稱在張男所寄收的貨物中有查獲現金，且認定這筆錢可能是用來支助「烏俄戰爭」。

內文中還提及，因為台灣政府擔心，張姓男子貨物中的錢是為了資助「烏俄戰爭」的費用，所以要繳交3500元英鎊(約折合台幣12.9萬)的報關費用當作保證金，避免台灣人民牽扯入戰事，張姓男子獲悉後也立刻向反詐騙相關單位進行諮詢，最後才避免上當受騙。

刑事局分析，詐騙集團隨機發送電子郵件或簡訊，假冒公務機關詐騙手法常以被害人「包裹正在等待送達、出現問題」等為由，要求民眾在期限內進行匯款，再傳送政府機關「偽造公文」取信被害人，須被害人配合「監管帳戶、補繳稅金或行政費用」等話術行騙得逞。

刑事局指出，檢警調等單位不會製發全英文的公文書，亦不會以電子郵件寄送公文方式請民眾繳納費用，如有必要將以通知書通知涉案人到案說明或至指定機關繳交款項，建議民眾應先確認寄件者網域及連結網址是否被混淆。

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