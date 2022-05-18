21歲俄兵闖民宅性侵少女！威脅「殺光家人」　還找3同夥加入暴行

▲21歲俄兵納勒洛維奇在基輔周圍犯下多起戰爭罪行。（圖／Security Service of Ukraine）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭安全局公布一名21歲俄羅斯士兵的照片，指控他在基輔周圍犯下多起戰爭罪，更夥同其他俄軍一起性侵烏克蘭少女，行徑相當可惡，但這名俄兵目前行蹤不明，疑似已被調往頓巴斯地區作戰。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭安全局（SBU）指控，來自俄羅斯中部韃靼共和國（Republic of Tatarstan）的21歲俄兵納勒洛維奇（Fassakhov Bulat Lenarovich）在基輔周圍犯下多起戰爭罪行，其中包含夥同其他俄軍一起性侵烏克蘭少女。

當局曝光的細節指出，當時納勒洛維奇所屬的「第二警衛隊陸軍第30獨立機動射擊旅」正佔領基輔周圍地區，他闖入一戶平民住宅後，拿槍威脅殺人，並把所有人趕進地下室反鎖，唯獨留下一名年輕的烏克蘭少女，他性侵這名少女得逞後，又找來其他三名士兵一起加入暴行。

其他目擊者指出，納勒洛維奇還在這座城鎮犯下其他多起戰爭罪行。從曝光的照片顯示，納勒洛維奇和親友拍照時也都不苟言笑，看似十分冷酷。烏克蘭官方表示，目前納勒洛維奇行蹤不明，很有可能已經被調往頓巴斯地區作戰。

SBU的調查指出，目前已經確認1140名俄軍對烏克蘭平民犯下的戰爭罪，其中包含至少10起性侵罪，但當局指出，許多被害者由於受到嚴重創傷，所以不敢對外求助，因此戰爭罪數量恐怕不止這些。

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