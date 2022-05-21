醫遇棘手病患「耗費半小時」！籲先視訊看診　點名4狀況再掛急診

▲醫師呼籲，確診者若沒有危急狀況，不要到急診就醫。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情大爆發，醫療量能瀕臨崩潰，城林內兒科診所醫師胡殿詮就發文分享，以「視訊看診」方式處理一名棘手確診病患的過程，包括開立輝瑞Paxlovid的判斷過程，前前後後共花了他半小時的時間，以此呼籲民眾若不幸確診新冠肺炎，並無危急情況時，不要去急診。

胡殿詮醫師在臉書發文分享，近日在診所遇到一位80歲的阿嬤，新冠肺炎快篩確診，然而這位阿嬤一劑疫苗都沒打，他對此相當擔心，「照之前英國釋出的數字，阿嬤大概有20%左右的死亡率」。

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所幸阿嬤在發病第一天，家人就以視訊看診的方式帶她就醫，經過問診後，胡殿詮認為若給阿嬤及早服用輝瑞Paxlovid藥物，應該能大幅降低危險。但過程中卻遇到更加棘手的問題，他提到，「阿嬤平時吃的所有藥物，高血壓藥、抗焦慮藥、安眠藥，全部都會跟Paxlovid打架，查了一下Liverpool藥物交互作用網頁，三種藥都是一片紅燈：必須得停用。」

▲輝瑞Paxlovid為複方口服藥物，須醫師依照適應症開立。（圖／路透）

然而，阿嬤生病發燒，血壓已經比原本的還要更高，胡殿詮指出，「如果貿然停用血壓藥、焦慮藥（焦慮會讓血壓爆高，影響非常恐怖且難以處理），這阿嬤的血壓恐怕會造成更大的傷害。」

困難擺在眼前，胡殿詮只好上網慢慢查詢，這三種藥物是否有合適的替代藥品，「我把血壓藥調劑量，再把焦慮安眠藥換成Ativan，然後囑咐家屬該怎麼用，由於所有藥物都有更動，隔天還要電話關心一下，阿嬤的血壓控制情形如何」。而處理這名病患的整個過程，就花了他半小時左右的時間。

胡殿詮對此總結，「如果阿嬤的家人，當初選擇把她帶去急診，那麼急診醫師在更多危急病患的壓力下，還要抽出時間來計算這些複雜的東西，大概馬上就醫療崩潰了」。

胡殿詮在文末也呼籲，若民眾不幸確診新冠肺炎，但沒有「喘、胸悶胸痛、休克昏倒、臉色發白冷汗」這些危急狀況，那就不要去急診，因為這麼做，不但可能等候時間超長，在無形之中，也會加速急診醫師的精神耗損，「請查一下自家附近，有在視訊門診的診所，按照步驟前往就診，可能您或家屬會得到更快速、更即時的醫療照護」。

．本文由胡殿詮醫師授權引用。