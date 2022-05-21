快訊／學生本土單日+5128！確診總數近13萬　全台2530所園校停課

▲今天本土學生新增5128例確診，累計總數逼近13萬人。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，校園也不例外，根據教育部今（21日）傍晚公布最新統計資料，截至今天16時為止，校園新增5128人確診，全部都是本土學生，本土生累計確診總數接近13萬人，其中光是國小學生就有近4.4萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2530所園校停課，較昨天增加152所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為12萬9327人，較昨天新增5128例，全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到12萬8743例，而本土生新增5128例確診，比昨天單日新增7862例少了2千多例，為近期少見單日確診數比前一天大幅下滑狀況。

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▲本土生今天單日新增5128人確診，總數逼近13萬人。（圖／教育部提供）

而在今天新增5128例當中，包括大專校院新增1160例、高中1046例、國中567例、小學生1422例、幼兒園913例，其中國小則在連續7天單日新增超過2千例，今天單日新增低於2千例；境外生今天無新增案例，累計確診總數維持584例。

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、2530所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加152所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有387所園校採「全校」暫停實體課程，包含幼兒園141所、國小103校、國中 27校、高級中等學校26校、大專校院90校；另有2143所園校採「部分班級」暫停實體課程，包含幼兒園721所、國小 981校、國中239校、高級中等學校 173校、大專校院29校。

