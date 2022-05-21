會考國文科3113人缺考　《鼠疫》入題符時事、難易度適中

▲國中會考第三節考國文，3113人缺考，缺考率1.59%。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（21日）第三節考國文，國文科老師表示，今年這次考試結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，取材範圍廣泛，包含古今中外各項議題，包括國人十大死因、綠能家電廣告單，以及卡謬《鼠疫》節選，閱讀理解題型超過6成，整體而言，試題難易適中且具有鑑別度。

今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，今天第一天第三節考國文，共有19萬8819人報考，缺考人數3113人，比第二節數學又增加62人，缺考率1.59%，其中又以台北考區缺考803人最多，其次為新北考區712人。

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由教育部邀請參與試題分析的高雄市立旗山國中國文教師丁美雪表示，以文白比例來說，今年國文科共42題，其中文言文12題，白話文則有30題，若以題型分布來看，閱讀理解題型佔比62%則是最多。

在試題設計部分，丁美雪指出，今年國文以基礎、核心及重要的概念為測驗重點，整體而言，國文科試題難易適中、具有鑑別度，而在試題特色部分，重視圖表資料識讀與圖文之間轉換，第25題列出107年國人十大死因，並與十年前作對比，要求考生根據圖表順位判斷並找出答案，來有第36提到柏拉圖<洞穴寓言>，考生得根據寓言內容，判斷圖片甲、乙、丙分別為何。

丁美雪進一步說明，國文科試題兼具多樣性與生活化，像是第26、27題考綠能家電診所的廣告單，考生得由上而下、由左而右閱讀廣告單內容，包括開店時間、地址、修理流程等內容來判斷選項。

新北市立江翠國中國文教師陳恬伶則表示，這次國文試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念。取材範圍多元廣泛，難易適中，包含古今中外各項議題。試題符合十二年國教課綱內涵，重視素養導向的命題特色，強調學習的核心素養、跨領域概念的整合、詮釋，也關注生活環境相關議題。

陳恬伶也指出，目前疫情嚴重，國文科考題也結合現在重大議題，題組第30、31題節選卡謬《鼠疫》小說部分內容，提到法國人對抗鼠疫的情況，考生得從考題找出小說中畫線處文句所代表的涵義，這是測驗考生要懂將文學性描述轉換成現實畫面的能力，還有從文本內容能推論小說中，要考生判斷對政府而言，「最壞情況」是什麼。

