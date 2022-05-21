「心理學淫狼」開課挑嫩妹當助理　16歲少女幫做實驗...慘遭性侵

▲高中男謊稱政大心理系研究助理，竟聘請未成年少女當助理，卻伺機性侵少女得逞。（示意圖／達志影像）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子高中畢業，平時卻自稱是政大心理系研究助理，還在網路廣邀網友參加研習營，甚至還上人力銀行網站聘請未成年女高職生「擔任助教」，但男子卻假借要以心裡實驗為理由支付女高職生2千元實驗費，最後趁機伸出狼爪性侵女高職生得逞，事後少女認為有疑慮，打電話到法院諮詢，最後才轉介由社工介入，並順利逮捕該名性侵狼。

據了解，24歲的黃姓男子，原本從事金融保險業，但後來卻對外宣稱「政治大學心理系研究助教」，並在網路社群張貼廣告，廣邀許多不特定人士參加研討，每場活動費用約6千元，由參加的人湊齊支付，黃甚至還在人力銀行網站應徵面貌姣好、身材火辣的女學生當助理，並藉機向女學生營造出自己對心理學相當有研究。

1名16歲的女高職生(化名：小蘋)看到網路上的求職廣告，以每小時1百元的時薪擔任活動助理，在擔任助理約2隔月，黃姓男子取得小蘋的信任後，卻看上小蘋「超齡」的姣好身材，以要小蘋參加個人實驗為由，並開出提供2千元的實驗費吸引小蘋，最後年少無知的小蘋上當受騙。

據悉，黃姓男子在自己家中約小蘋碰面，先讓小蘋戴上發熱眼罩，並用手機播放音樂，並利用話術「妳可以承受多少刺激」等語，營造出心理學的專業，再用精油幫忙按摩全身，趁按摩時退去小蘋全身衣物，先撫摸其胸部以及私密處，接著性侵得逞。

黃姓淫狼甚至還趁小蘋戴上眼罩之際，伺機偷拍其裸照後留存，事後小蘋發現不對勁，主動打電話到法院詢問相關疑慮，法院人員發現有異狀，立刻留下小蘋的聯繫方式，並且轉由社工接手處理，警方獲悉之後，也在5月初前往黃男的住處逮人，並搜出手機、電腦以及人力銀行的應徵履歷。

事後警方發現，黃姓淫狼從2021年間開始，將自家弄成會議室，不斷的在網路邀約參加心靈課程，甚至還藉由桌遊的方式研究心理學的問題，警方也透露，應徵履歷上的工讀生助理，都是長相亮眼、身材姣好的學生妹，其中不乏未成年少女，警方訊後依照妨害性自主、兒少性剝削以及妨害秘密等罪送辦。