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正妹喝茫搭計程車「天搖地動」　睜眼赫見嘴裡含著「它」

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲正妹酒後搭計程車遭非禮，驚醒赫見竟被壓頭為司機口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市一位正妹前年徹夜和朋友狂歡到清晨，喝下一肚子啤酒醉倒，透過叫車平台搭鄭姓男子所開的多元計程車要去續攤，途中卻感覺嘴裡多了一樣東西，睜眼赫見自己竟被壓頭含住鄭男命根子還上下抽動，正妹力持鎮靜詢問「到了嗎」，安全抵達目的地才情緒潰堤、驗傷提告，鄭男不認罪反批正妹別有用意，台北地院認定鄭男狡辯，依乘機性交罪判刑3年8月，可上訴。

本案發生於前年（2020年）10月24日清晨4點多，當時才20歲的正妹，前一晚和哥哥及朋友在新北市一家KTV徹夜狂歡，一行人大約喝下18罐啤酒，正妹不勝酒力，卻打算再去北市林森北路找網友碰面續攤，網友在JD共乘2.0平台幫正妹叫車。

鄭男駕駛俗稱「台版Uber」的多元計程車接單載送，途中假裝好意規勸正妹別再續攤、趕快回家休息，見正妹不勝酒力在副駕駛座睡著，鄭男立刻變身淫狼，竟停在路邊先偷吻正妹喇舌，接著把正妹的頭壓向自己下體為自己口交。

正妹恍惚中感覺嘴裡被塞進異物，彷彿天搖地動，睜開惺忪睡眼赫見自己居然臉朝下含著鄭男命根子，還被壓頭上下抽動，頓時酒意全消，為了自身安危，她假裝還在醉茫茫，吐出嘴裡的東西詢問：「我們已經到了嗎？」

鄭男連忙把褲子穿好，敷衍正妹「快到了」，送達目的地後，鄭男還跟正妹的網友說「你朋友喝得很醉」。正妹等鄭男離開，立刻憤怒表示遭鄭男性侵，事後由父母陪同驗傷報案，她本身的憂鬱症更因此加重，容易被驚嚇，獨處會緊張發抖。

鄭男到案僅承認跟正妹接吻，其他事情都沒做，他反指正妹事後宣稱「只要3萬元就當做這件事情沒有發生」，可是誰會只要3萬元就解決這種事，所以他認為正妹提告別有目的。

法官查出正妹的網友替她向叫車平台反映鄭男的惡行，鄭男車內行車紀錄器於事發時錄音顯示，正妹已醉得答非所問，鄭男突然停在民權東路一段路邊，車內先傳出一陣疑似解開安全帶、調整座椅的聲音，接著就聽到正妹發出哼哈與呻吟聲，持續約4分鐘。

法官指這4、5分鐘裡，2人都沒交談，正妹恢復有條理說話，就是詢問是否已到目的地，這段錄音顯示的情境與正妹所稱遭性侵過程相符，更重要的是，正妹報案後，配合警員開擴音與鄭男講電話，鄭男沒反駁正妹的質問，僅一再央求「妳願意跟我和解嗎」、「我當面拿一萬塊給妳」等語。

法官認定鄭男趁正妹爛醉加以非禮，鄭男抗辯正妹就醫沒驗出他的DNA，法官指正妹被逼為鄭男口交，約40小時後才驗傷，嘴裡的「證據」會因飲食而破壞，且正妹最初可能想私了，不願提告反覆回想受害經過，所以僅要求3萬元和解，但不代表誣賴鄭男。

法官指鄭男本案犯行造成正妹身心莫大痛苦，到案始終不認罪，也沒跟正妹和解，態度不佳，依乘機性交罪判他3年8月徒刑，可上訴。鄭男於事發後已被叫車平台剔除。

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