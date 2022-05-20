　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一肉羹店張姓老闆明知道女員工是同志，將其灌醉性侵後，還辯稱你情我願。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

新北一女子小珊(化名)於2018年2月到肉羹店工作，張姓老闆明知道小珊有女友，仍在店內灌酒性侵她，過程中見小珊醒來，還問她「爽、喜歡嗎？」，事後辯稱與小珊是兩情相悅。小珊跟女友哭訴此事後報警處理，台灣高等法院更一審判3年8月刑。

判決書指出，小珊為一名女同志，和女友同居。2018年她在臉書地方社團看到肉羹店張姓老闆發文徵員工，應徵上後，負責店內備料、洗碗等工作，小珊雖察覺張男「都不太講話怪怪的」，一度想辭職，但想到房租壓力還是繼續做下去。

工作了約1個月，在3月4日當天張男一直喝酒，到了下午4、5時，張男先跟另一名員工說「你工作態度不好先下班」，再要求小珊提早拉鐵門收店，跟他上4樓學「滷爌肉」。等小珊上樓，張男拿出啤酒來，堅持要小珊邊喝邊工作，又要求她到3樓房間床上聊聊「心理學」，還拿出塔羅牌幫她占卜。小珊雖心中害怕，但擋不住老闆的堅持，只好順從和張男到床上聊天飲酒。

小珊因為前2天過勞剛掛急診，喝了1、2罐啤酒就昏睡了，半醒間感覺下體很痛，睜眼竟發現張男全身赤裸壓在她身上，還問她「爽、喜歡嗎？」，小珊雖怒罵「走開，到旁邊去」，張男仍繼續性侵得逞。

全案審理時，小珊女友作證，當天去接小珊下班，還沒騎車到店門口就看到小珊衝過來，一直莫名向她道歉。直到案發5天後一起逛夜市，小珊突然崩潰大哭，告訴她被老闆性侵一事，怕女友知道會和她分手，2人抱頭痛哭完，就一起去報警。

張男辯稱，他與小珊兩情相悅，褲子是小珊自己脫的；不過小珊表示，自己曾跟張男說自己是女同志，女友也多次來店內接自己下班。她事後曾傳訊息質問張男「想到你把我灌醉，還對我做那種事，我真的沒辦法接受事實」、「毀了我的人生」，但張男只多次回應「那天是妳情我願的」。

新北地院查驗小珊在肉羹店工作的錄影，認定張身為老闆，明知小珊是女同志，還為逞私慾犯下惡行，天理難容，犯後不悔過，振振有詞稱是一夜情兩情相悅，不宜輕縱，依犯強制性交罪，累犯，判處徒刑3年7月，張持續上訴，台灣高等法院更一審日前判他有期徒刑3年8月。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／徐巧芯道歉了！　呱吉還原始末
LIVE／賈永婕再出手救嬰幼兒　20縣市遠距教學一次看
反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！　清純模樣被挖出
賈永婕出手！　一聽需求心碎了：先進台灣吧
快訊／「鋼管辣女警」道歉了！　遭爆上班拍抖音IG照全刪除
普丁慘了！　專家曝「2情況」將引爆政變
快訊／20縣市高中以下停實體課！　各縣市做法一次看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

醉男騎車遭攔下！還嗆「哪有差？」 這句話讓波麗士怒了

被爆上班拍抖音！「鋼管辣女警」心累刪舞照　限動連3次對不起

機車險擦撞！他被安全帽爆砸　2男打完就跑...辯「對方口氣差」

曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」盜富商500萬栽了　法官裁定收押

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

醉男騎車遭攔下！還嗆「哪有差？」 這句話讓波麗士怒了

被爆上班拍抖音！「鋼管辣女警」心累刪舞照　限動連3次對不起

機車險擦撞！他被安全帽爆砸　2男打完就跑...辯「對方口氣差」

曾性侵女藝人幫傭！「孤狼淫賊」盜富商500萬栽了　法官裁定收押

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

6月報稅期限前賣股？庶民經濟調查出爐　58%民眾Say NO

教育部增訂「黃郁婷條款」最快6月發布　體育署：不會溯及既往

亮・珠寶／「大顆，簡約就有氣勢」　黑漆飾鑽石、藤蔓繞海水藍寶

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

「兇版宋慧喬」UU半球霸氣側露　墾丁秘境解放全脫了　

社會熱門新聞

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

即／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒

即／豪雨狂炸恆春半島　水淹民宅車拋錨

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

即／安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

快訊／蘭陽大橋自撞！轎車燒到剩骨架

台灣黑熊711遭槍殺埋屍　2獵人3萬交保

「國道休息站」被抄了　老司機哀嚎送情書惜惜

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

鋼管辣女警被爆上班拍抖音　限動連3次對不起

淫賊匿跡8年再現　盜500萬辯：作夢

更多熱門

相關新聞

被爆違停還不給開單！　徐巧芯撂狠話要與員警對質

被爆違停還不給開單！　徐巧芯撂狠話要與員警對質

國民黨台北市議員徐巧芯被踢爆因違停被員警逮個正著，但她卻嗆聲對方「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，引起網友熱議。對此，徐巧芯19日下午回應是自己五度請員警開單，但對方不願意；徐也強調，她會請北市警局調出監視器，並和該員警對質。

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

小三拒連結遭硬上　大叔辯更年期沒性慾

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

大漢公園強壓婦人　摸胸脫褲：需要抒發

淫魔逃22年「竊富商500萬」被逮！落網畫面曝

淫魔逃22年「竊富商500萬」被逮！落網畫面曝

關鍵字：

台北性侵

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面