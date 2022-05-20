女同志酒醉下體痛醒！　睜眼見「老闆脫光壓身上」還問：喜歡嗎

▲新北一肉羹店張姓老闆明知道女員工是同志，將其灌醉性侵後，還辯稱你情我願。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

新北一女子小珊(化名)於2018年2月到肉羹店工作，張姓老闆明知道小珊有女友，仍在店內灌酒性侵她，過程中見小珊醒來，還問她「爽、喜歡嗎？」，事後辯稱與小珊是兩情相悅。小珊跟女友哭訴此事後報警處理，台灣高等法院更一審判3年8月刑。

判決書指出，小珊為一名女同志，和女友同居。2018年她在臉書地方社團看到肉羹店張姓老闆發文徵員工，應徵上後，負責店內備料、洗碗等工作，小珊雖察覺張男「都不太講話怪怪的」，一度想辭職，但想到房租壓力還是繼續做下去。

工作了約1個月，在3月4日當天張男一直喝酒，到了下午4、5時，張男先跟另一名員工說「你工作態度不好先下班」，再要求小珊提早拉鐵門收店，跟他上4樓學「滷爌肉」。等小珊上樓，張男拿出啤酒來，堅持要小珊邊喝邊工作，又要求她到3樓房間床上聊聊「心理學」，還拿出塔羅牌幫她占卜。小珊雖心中害怕，但擋不住老闆的堅持，只好順從和張男到床上聊天飲酒。

小珊因為前2天過勞剛掛急診，喝了1、2罐啤酒就昏睡了，半醒間感覺下體很痛，睜眼竟發現張男全身赤裸壓在她身上，還問她「爽、喜歡嗎？」，小珊雖怒罵「走開，到旁邊去」，張男仍繼續性侵得逞。

全案審理時，小珊女友作證，當天去接小珊下班，還沒騎車到店門口就看到小珊衝過來，一直莫名向她道歉。直到案發5天後一起逛夜市，小珊突然崩潰大哭，告訴她被老闆性侵一事，怕女友知道會和她分手，2人抱頭痛哭完，就一起去報警。

張男辯稱，他與小珊兩情相悅，褲子是小珊自己脫的；不過小珊表示，自己曾跟張男說自己是女同志，女友也多次來店內接自己下班。她事後曾傳訊息質問張男「想到你把我灌醉，還對我做那種事，我真的沒辦法接受事實」、「毀了我的人生」，但張男只多次回應「那天是妳情我願的」。

新北地院查驗小珊在肉羹店工作的錄影，認定張身為老闆，明知小珊是女同志，還為逞私慾犯下惡行，天理難容，犯後不悔過，振振有詞稱是一夜情兩情相悅，不宜輕縱，依犯強制性交罪，累犯，判處徒刑3年7月，張持續上訴，台灣高等法院更一審日前判他有期徒刑3年8月。