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社會 社會焦點 保障人權

9月大女娃掙脫安全椅爬前座　母開快速道路...轉頭一看嚇壞了

▲嬰兒逃脫記！9月女娃掙脫安全椅爬到前座　母開74轉頭見嬰嚇壞報警。（圖／民眾提供）

▲嬰兒逃脫記！9月女娃掙脫安全椅爬到前座，母開74轉頭見嬰嚇壞。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中一名廖姓女駕駛日前獨自開車載著9個月大的女兒行經74號快速道路，未料車子高速行駛時，廖女竟發現女兒掙脫安全座椅，從後座爬到副駕駛座，嚇得趕緊停靠路肩，抱起女兒，但時間正值下班時間車流量大，廖女完全沒辦法把孩子放回安全座椅，還好有熱心民眾發現幫忙報警，警方也立即前往救援，結束這場驚魂記。

▲嬰兒逃脫記！9月女娃掙脫安全椅爬到前座　母開74轉頭見嬰嚇壞報警。（圖／民眾提供）

▲警方到場趕緊擺放三角錐。（圖／民眾提供）

據了解，有民眾通報在中彰快速道路西向6K路肩處一部自小客臨停，當時廖姓女駕駛抱著嬰兒坐於正駕駛座，滿臉驚慌、不知所措。黎明派出所副所長謝宗瑋、警員蔡幸蓉獲報後趕抵現場，並鳴響警鳴器、擺放交通錐，引導路過車輛減速慢行，順利讓廖姓女駕駛下車將孩子固定後座安全座椅上，小女娃似乎知道自己的冒險記結束，忍不住放聲大哭。

▲嬰兒逃脫記！9月女娃掙脫安全椅爬到前座　母開74轉頭見嬰嚇壞報警。（圖／民眾提供）

▲女嬰知道自己的冒險歷程被迫結束，不甘願地放聲大哭。（圖／民眾提供）

廖女也向警方道謝，表示車流實在太大，大小車高速呼嘯而過，讓她完全不敢下車，也沒辦法將孩子放回安全座椅。黎明所副所長謝宗瑋呼籲，駕駛人行駛途中遇緊急情況，請駕駛先將車輛向路肩停靠並開啟危險警告燈號，再將三角警示架放置車輛後方適當位置，若無法迅速排除狀況，可撥打110由警方前往現場協助疏導車流以及交通管制。

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