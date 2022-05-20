國小師「微克」PTT抹黑道歉！所屬側翼粉專「連發5文狂罵」徐巧芯

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯被PTT網友Vek1112（微克）幫員警兼高中同學發聲，指控徐違停後施壓員警，但信義分局澄清與事實不符。微克得知徐要提告後，立刻私訊道歉，但有網友發現，微克所屬的側翼粉專連發5文痛罵徐巧芯，還要求時代力量、前立委黃國昌共同譴責。

微克19日看到擔任員警的高中同學在IG發出的限時動態，主動私訊了解。該名員警回應「你幫我PO，我朋友說…」，微克馬上回應「喔好啊，前面幫你碼掉」，隨後在PTT上以「北市巧芯議員違規不給開單」為題發文爆料，最終被信義分局打臉澄清並非事實。

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▼徐巧芯曝光網友微克的道歉私訊。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



▼國小師「微克」所屬側翼粉專狂罵徐巧芯。（圖／翻攝臉書柯粉的超譯天地）



事後，徐巧芯針對違停一事道歉，澄清沒有不給員警開單，強調她的行為是錯誤示範，也接受信義發局開出的900元違停罰單。然而，微克的指控對她造成很大的名譽損壞及壓力，會針對微克提出告訴，讓微克19日晚間嚇得連發2封私訊道歉。

PTT網友從微克過往的留言、發文中發現，微克自稱剛出社會沒多久，希望徐巧芯可以原諒他，但真實身分卻在宜蘭縣羅東國小擔任教師2年，且被臉書粉專「麥克風的市場求生手冊」發現，微克多次在臉書上承認是側翼粉專「柯粉的超譯天地」的管理員之一，多次發文炫耀自己的文章被推爆、酸到極點。

▼▲國小師「微克」被抓包是側翼粉專管理員之一。（圖／翻攝臉書柯粉的超譯天地）



網友比對發現，微克19日晚間7時41分私訊跟徐巧芯道歉，接下來卻接連發了5篇文痛罵徐巧芯施壓、指控時代力量及黃國昌等政黨和政治人物不幫忙發聲，「黃國昌你不是要保護吹哨者？但你好像沒出來保護昨天那位吹哨者的身份不要曝光耶！」

網友看完紛紛留言，「吉到底，便知真偽」、「不要放過他們，我要看到血流成河」、「小巷子裡面道歉，大街上繼續嗆」、「好噁，本人道歉，經營的粉專繼續痛罵」、「保護吹哨者又不是保護造謠者」、「網路罵很兇。被抓包就裝可憐XD很會」、「我幫忙辯：管理員又不止他一個人」、「微克：國昌老師救我呀！」

▼「微克」所屬的側翼粉專支持徐巧芯提告。（圖／翻攝臉書柯粉的超譯天地）



▼柯粉的超譯天地發文如下。（圖／翻攝臉書柯粉的超譯天地）



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