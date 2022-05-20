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【廣編】2022年度新「座」降落！Joie「i-Spin Grow FX」陪0至7歲寶貝輕鬆轉安心玩

▲▼Joie,汽座,旋轉,新生兒,小童,安全。（圖／Joie提供）

▲喜悅育兒用品品牌Joie推出0～7歲適用的旋轉型汽車安全座椅。

圖、文／Joie提供

身為聯合國訓練及研究所（UNITAR）兒童道路安全全球合作夥伴，喜悅育兒用品品牌Joie總是長期倡議「後向乘坐，越久越好」的安全出行觀念。2022年推出話題新「座」，Joie第一台0～7歲適用的旋轉型汽車安全座椅「i-Spin Grow FX 0-7歲旋轉型汽座」，從嬌小的新生兒到體型漸長的7歲小童皆能完整包覆、舒適乘坐的獨創4件式小座墊設計，陪伴孩子一路從出生到上學，一同輕鬆轉，安心玩。

Joie全新「i-Spin Grow FX 0-7歲旋轉型汽座」通過最新歐洲法規ECE R129/03、i Size最高規格認證。採用Simple Swivel設計，座椅兩側皆設有單手可操作之旋轉按鈕，一按即可輕鬆360度旋轉調整座椅，不僅寶寶上下車便利，爸媽更省力。獨家Tri Protect三層頭靠保護設計，使用 專利Intelli Fit™記憶泡棉與超吸收衝擊泡棉，搭配全包式EPP緩衝材質及「插式側撞保護塊」， 提供寶寶頭部及背部完整的側撞保護功能。

「i-Spin Grow FX 0-7歲旋轉型汽座」獨創4件式小座墊設計，包括頭部、手臂、三角背靠、腿部皆可分部拆裝，既提供新生兒們完整服貼的包覆，同時滿足7歲小大人擁有寬敞乘坐空間；Grow Together7段式頭靠高度調整系統：單手即可調整，並同時連動調整肩帶高度，不只爸媽操作便利加分，也讓寶貝乘坐體驗更加舒適。採用親膚涼感及緩衝避震的柔軟仿天絲棉縫製而成，搭配椅背上大面積透氣孔及吸濕排汗的透氣網布設計，即使是體溫較高的寶寶也涼爽不悶熱。全台奇哥專櫃與經銷通路上架熱賣中。

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