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【廣編】選購育兒神器推車、汽座不踩雷　「英國Joie」網路市調人氣、市佔、口碑三冠王

▲▼英國Joie,推車,汽座,威力彩,市調,口碑。（圖／品牌提供）

▲來自英國的喜悅育兒品牌 「Joie」在近期網路市調中，獲得三冠王頭銜。

圖、文／英國Joie提供

由媽媽寶寶雜誌針對近1200位介於18~40歲的爸媽、準爸媽所舉辦的「2021嬰幼兒推車&汽座大調查」結果出爐，調查數據反映台灣爸媽的育兒產品選購評估以及知識的普及度，發現在產品選擇上，推車特別在意輕巧收納功能、汽座則是毫無懸念的以安全認證為最大考量；但同時也發現，有不少父母選擇使用親友贊助的二手恩典牌，包括可能因年限或不當使用而造成保護不完全的汽座產品；在品牌偏好方面，來自英國的喜悅育兒品牌 「Joie」獨霸群雄，在推車、汽座兩個項目中雙雙拿下市佔冠軍寶座，同時，在是否會向親友推薦的問題上，「Joie」遙遙領先獲得超過其他品牌2倍以上的推薦率，成為爸媽口碑推薦第一品牌。

這次的網路調查，反映選購推車時台灣爸媽首重的前三大考量分別為：收合後體積小好收納/重量輕（66.6%）、避震度與平穩度（49.3%）、可自動或單手收合（48.9%），推測顯然是與台灣居住空間有限，現代忙碌父母經常面對一打一的情況，以及騎樓路面高低落差而呈現的結果；選購汽座時，關注是否獲得安全認證（i-Size規範等）的爸媽多達76.3%，而第二名與第三名分別是重視寶寶可以乘坐的年齡長度（43.4%），與座椅可前後旋轉（38.9%），顯示「2歲以下幼童強制反向乘坐」的法規推廣有成，但有高達17%的父母目前使用、即將使用親友贈送的二手恩典牌汽座。

品牌調查問題中，長期倡導「後向乘坐 越久越好」的英國育兒品牌「Joie」拿下現正使用、計畫購買的推車品牌（43.8%）、汽座品牌（44.6%）雙料冠軍，同時獲得超過其他品牌2倍以上的推薦率！對比同期間《OpView社群口碑資料庫》針對兒童推車的網路聲量統計，「Joie」同樣在網友爸媽的討論熱度中佔據No.1，顯示【Joie】秉持「創造喜悅育兒生活」的品牌精神深植人心。

Joie官方網站：https://tw.joiebaby.com/
Joie官方粉絲團：https://www.facebook.com/JoieTaiwan/
 

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