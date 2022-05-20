拜登搭空軍一號啟程訪韓！參訪三星半導體廠　明將會南韓新總統

▲美國總統拜登搭上空軍一號，啟程前往南韓、日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登已於當地時間19日在從馬里蘭州的安德魯斯空軍基地，搭乘「空軍一號」（Air Force One）踏上東北亞出訪行程，預計韓國時間今（20）日下午先行抵達南韓，在與南韓新任總統尹錫悅、三星電子副會長李在鎔等人會晤，並於21日舉行美韓元首峰會與晚宴後，將於22日啟程前往日本。

根據《韓聯社》，拜登搭乘的空軍一號將於20日下午抵達南韓烏山空軍基地，拜登入境南韓後將先前往三星電子位於京畿道平澤市的半導體工廠視察，作為美國、南韓半導體全球供應鏈技術合作「經濟安保」的首個行程，屆時預估尹錫悅、李在鎔將陪同拜登走訪。

同時將推動美韓元首發表「技術同盟」相關演說，尋求結合美國半導體設計技術、南韓製造技術的合作方案。

▲三星電子副會長李在鎔將陪同拜登視察京畿道平澤的半導體廠。（圖／路透社）

明（21）日下午，拜登將先行參謁位於首爾市銅雀區的國立首爾顯忠院，向顯忠塔獻花、捻香。

緊接著，拜登將前往位於首爾市龍山區的總統辦公室（前國防部新大樓），與南韓新任總統尹錫悅舉行美韓元首峰會，雙方會談地點位於5樓的總統辦公室與接待室，從小人數的會談、歡談至重要部長與內閣官員參加的擴大會談，預計約90分鐘，隨後在地下1樓大講堂召開聯合記者會、發表美韓元首聯合聲明。

根據韓媒《中央日報》，尹錫悅有意在與拜登進行會談時，排除所有的與會官員，僅留下同步口譯，與拜登進行兩人的單獨會談。

《韓聯社》指出，隨著北韓（朝鮮）恐怕將於近期試射洲際彈道飛彈（ICBM）、甚至進行第7次核試驗，此次美韓元首會談將聚焦如何應對北韓核武危機、經濟安保議題、印太地區合作等，兩國皆期待能將美韓同盟擴大發展為總括性戰略同盟，而尹錫悅屆時將如何呼應拜登提出的牽制中國等訊息，同樣也備受外界關注。

▲南韓總統尹錫悅僅就職11天，便在會談上與美國總統拜登會晤，是歷屆南韓總統當選後最快舉行的一次美韓元首峰會。（圖／達志影像／美聯社）

會談結束後，尹錫悅將邀請拜登前往總統辦公室附近的國立中央博物館參加歡迎晚宴，屆時將邀請南韓國內10大財團領導共同出席。

22日上午，拜登將在尹錫悅的陪同下造訪烏山空軍基地，慰問士兵們的辛勞，下午便從烏山空軍基地搭機前往日本，並在日本停留至24日。

原本拜登計畫前往南北韓邊境的軍事緩衝區（DMZ），不過在確認所有詳細行程後，並未包含在此次行程中。

另外，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間19日表示，拜登訪韓時將於22日在首爾與現代汽車集團會長鄭義宣，向鄭義宣感謝現代汽車集團宣布在美國喬治亞州的70億美元投資計畫。《美聯社》曾於13日指出，現代汽車集團計畫在拜登訪韓前間宣布在美投資計畫，預計將在美國喬治亞州斥資70億美元建立電動汽車工廠，預估創造8500個工作機會。

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