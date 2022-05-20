居隔單系統更新！新案10小時內開單　5／25增發「接觸者隔離證明」

▲亞東醫院快篩陽急門診領藥處，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內本補疫情延燒，近來每天病例都在6萬到9萬不等，確診人數眾多也影響居隔單發送。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，將開立居隔與法傳系統切開，未來拿到資料就開立通知書。指揮中心資訊處表示，新系統上線後，新案可在10小時內開單；另也在數位證明平台新增「接觸者隔離證明」，將於5/25上線。

確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單，侯友宜開砲中央法傳系統「要嘛就是卡，要嘛就是當」，呼籲中央儘速改善法傳系統，「趕快，不要再拖了！」

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陳時中今日表示，避免居隔單開立持續卡卡，一方面正在請政委唐鳳與指揮中心資訊組進行優化，而原本相關統計要進入法傳系統，現在切成兩條線，拿到資料就直接開立通知書，不用入法傳系統，預計會相關時序增快。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴說明，只要填寫資料正確，馬上會轉入隔離書自動開立，過去經驗舊系統拖超過24小時，調整後10小時之內可以開單。舊的個案還沒開出，資料不完整，也會加大電腦資源來開。

▲指揮中心5/20說明「確診者/接觸者」電子通知新方案。（圖／指揮中心提供）

密切接觸者方面也簡化相關程序，陳時中說，過去起算接觸時間點會有落差，現在都以最後接觸日起算點，+3是居隔、再+4是自主防疫天數，避免起算時間可能落後，傷害相關權益也做了多的居家隔離時數。

龐一鳴說，昨天已與新北市府討論，一線同仁痛點是開立接觸者隔離通知，有3+4、0+7，現在會在數位證明平台有個新單「接觸者隔離證明」，將於5/25上線。