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【廣編】速食業數位創新先驅！必勝客翻玩522比特幣Pizza日

▲▼ 【廣編】速食業數位創新先驅！必勝客翻玩522比特幣Pizza日 。（圖／業者提供）

圖、文／必勝客提供

必勝客透過令人意想不到的創意口味比薩，總是能引發網友熱烈討論，對於近來區塊鏈 、虛擬貨幣與NFT等數位創新應用熱潮，必勝客也擁抱尖端科技趨勢，早在今年2月就領先全台速食業進軍NFT應用，發行市場首款比薩NFT。這次必勝客再次強勢出擊，在5月22日，紀念「比特幣」首次實物交易的「比特幣Pizza日」，攜手區塊鏈安全公司─庫幣科技CoolBitX，推出「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」，並在FB官方粉絲團同步推出期間限定活動，大撒總價值超過10萬元的冷錢包、比特幣，邀全台一同歡慶522「比特幣Pizza日」，感受必勝客最「Hot」的數位創新體驗！

活動一：必勝客領先速食產業搶進元宇宙！攜手庫幣科技CoolBitX 推必勝客聯名設計冷錢包
加密貨幣、區塊鏈領域最具代表性的「比特幣」首筆實務交易，源自2010年5月22日，一名美國工程師，以1萬枚比特幣買下兩片比薩，此後，每年的5月22日便被訂為「比特幣Pizza日」，全球加密貨幣愛好者們都會在這一天購買比薩共同紀念這具有代表性的日子。必勝客作為速食業數位創新最「Hot」的領導品牌，這次針對「比特幣Pizza日」也特別與去年甫獲選為台灣NEXT BIG新創領頭羊之一的區塊鏈安全公司─庫幣科技CoolBitX合作，打造虛擬世界首次「冷」與「熱」的結合，推出限量「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」。

活動二：翻玩「比特幣Pizza日」！必勝客FB粉絲團狂撒總價值超過10萬元冷錢包、比特幣
必勝客做為數位創新領域的先驅，這次也針對「比特幣Pizza日」，在FB官方粉絲團推出超狂「撒幣」活動！完成任務：至必勝客門市、官網或透過APP購買任一尺寸「雙層美式臘腸比薩」，並保留相關發票或購買證明，於必勝客FB粉專指定貼文留言，就有機會把總價值超過10萬元，「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包」及「Satoshi比特幣」帶回家。

「必勝客聯名設計CoolWallet Pro冷錢包組合」 購買網址：
https://www.coolwallet.io/zh-hant/product/coolwallet-pro-x-pizzahut/

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